黃偉哲肯定農會調節產銷 允續推學校午餐用在地農產

台南市永康區農會今天舉辦成立百年慶典，台南市長黃偉哲出席肯定農會長期支持地方農業發展，扮演農產品產銷調節重要角色，並承諾市府將持續推動學校營養午餐結合在地農產。

永康區農會「昂首百年．邁向101」慶典今天在國立台南大學附屬高級中學舉行，安排頒獎典禮、表演活動及農特產品展售，邀集全台各地農會及青年農民參與，展現各地農業特色與發展成果。

黃偉哲致詞表示，永康區農會長期陪伴農民、支持地方農業發展，並透過農業金融、農產品行銷及農業推廣等多元服務，成為農民重要的後盾，期盼農會持續發揮在地服務能量。

他說，農會不僅是農民的重要夥伴，更在農產品產銷調節、穩定市場供應及食品安全把關等方面扮演關鍵角色，台南市持續推動學校營養午餐結合在地農產，透過學校中央廚房及食材管理機制，讓學童吃得安心，也有助支持在地農業，農會長期協助農產品供應與產銷推廣，在照顧農民收益的同時，也兼顧消費者需求，期盼永康區農會邁向下一個百年。

台南市政府提供資料指出，未來將持續與各級農會及相關單位合作，結合農業創新、產銷輔導及多元行銷通路，提升農產品附加價值與市場競爭力，讓傳統農業持續轉型發展，為台南農業注入更多活力。