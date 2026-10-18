夜奇鴨21日前進鹽水夜市 加碼送40隻布偶、300張抵用券

台南市政府市場處推「夜奇鴨趴趴走」系列活動陸續走訪不同夜市，將安排21日下午6時30分現身鹽水夜市，現場特別加碼40隻夜奇鴨布偶，並發放300張50元夜市抵用券，邀請民眾感受鹽水夜市熱鬧魅力。

市府經發局長張婷媛說，「夜奇鴨趴趴走」今年已舉辦5場活動，其中「扭出夜奇鴨」更成為超人氣亮點。為延續活動熱潮，這次前進鹽水夜市特別加碼40隻夜奇鴨布偶，增加民眾抽中人氣大獎機會。

市場處處長林東征說，除加碼夜奇鴨布偶外，現場也將發放300張50元夜市抵用券，鼓勵民眾走進鹽水夜市品嚐特色美食、支持在地攤商，還能與可愛的夜奇鴨合影留念。期盼透過趣味互動與消費優惠，讓更多民眾發掘在地夜市的特色與魅力。

另外，「2026臺南購物節」活動持續至明年3月15日，民眾只要在台南消費滿50元並完成登錄，即有機會抽中百萬大獎。配合中秋佳節推出的「中秋加菜金」活動持續至10月底，邀請民眾把握機會，相關活動資訊，歡迎持續關注台南市市場處臉書粉絲專頁「台南市市場巡禮」。