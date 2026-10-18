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近500人徹夜測試！南鐵地下化首日準時發車 但新站跳電、漏水…狀況多

聯合報／ 記者吳淑玲孟嘉美／連線報導
台南車站昨天清晨有大批旅客搭乘首班列車。圖／台南市府提供
台南車站昨天清晨有大批旅客搭乘首班列車。圖／台南市府提供

台南鐵路地下化工程第一階段昨天通車，交通部鐵道局舉辦「穿越新台南・首發向前行」通車紀念活動，首班自強號列車於上午六時三十分順利駛入地下月台，但通車不到四小時，新站就出現跳電、電梯故障、手扶梯、漏水、粉塵影響能見度等狀況，一一○次自強號也受影響延誤六分鐘開車。

台鐵回應，自強號延誤是因路線剛完成切換作業，須降速行駛。漏水經廠商研判，是空調設備的冷凝管路阻塞所致。至於粉塵，是列車行進時產生的風壓將外部粉塵帶入地下車站所致，已開啟隧道通風系統，將持續監控該區間行車狀況與站內空氣品質。

市長黃偉哲與交通部長陳世凱、次長伍勝園、鐵道局長楊正君及台鐵董事長鄭光遠，昨共同搭乘台鐵三○一次ＥＭＵ三○○○型首班自強號列車，分別前往岡山站及新左營站，黃偉哲與陳世凱在行車期間走入車廂，向旅客問候並致贈首發紀念品，分享鐵路地下化通車的喜悅。

陳世凱表示，為確保地下化後首班列車順利行駛，鐵道局、台鐵公司及相關團隊連夜進行軌道切換，並完成售票及票務系統銜接。他感謝工程人員徹夜投入、克服各項挑戰，讓首班自強號昨日順利進站並準時發車。

黃偉哲表示，鐵路地下化開啟台南交通發展的新篇章，但具有百年歷史的台南車站舊站仍將保留，持續服務市民及往來旅客，他期盼地下化通車後，台南車站能提供更多旅客完善的交通服務，迎接更多來自各地的朋友。

南市府表示，鐵路地下化第一階段通車後，將配合中央推動地面設施拆除、綠園道建設及周邊道路系統整合，改善鐵道兩側交通連結，推動林森站、南台南站等後續工程，並爭取鐵路地下化第二階段由大橋站延伸至永康站，促進都市空間整合與區域均衡發展。

楊正君表示，前天夜間至昨天凌晨的軌道切換及系統測試，動員鐵道局南部工程分局、台鐵公司運務、工務、機務及電務單位與施工團隊近五百人投入，昨天上午六時解除路線封鎖，地下化軌道正式通車。

鐵道局等相關單位動員近五百人連夜完成軌道切換及系統測試，昨天清晨順利完成地下化軌道通車。記者劉學聖／攝影
鐵道局等相關單位動員近五百人連夜完成軌道切換及系統測試，昨天清晨順利完成地下化軌道通車。記者劉學聖／攝影

自強號 台鐵 鐵路地下化 台南 陳世凱

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