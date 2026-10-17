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台南熱氣球派對結合光雕秀、無人機展演 首日湧入逾6.8萬人次

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南熱氣球派對結合光雕秀及無人機展演，首日湧入逾6.8萬人。圖／台南市政府提供
台南熱氣球派對結合光雕秀及無人機展演，首日湧入逾6.8萬人。圖／台南市政府提供

台南熱氣球派對今天在永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場，傍晚有熱氣球光雕秀與無人機展演，首日吸引6.8萬人次參與。

市長黃偉哲下午到場與民眾互動，感受台南天空的璀璨浪漫，黃偉哲表示，台南位於西部地區，受氣候條件影響，熱氣球活動在時間及場地安排上較受限制，市府特別把握適合的天候條件，讓民眾有機會體驗熱氣球升空的樂趣。

觀旅局表示，今日上午熱氣球繫留體驗順利舉行，因天候良好，實際搭乘人數增加至170人；下午場則因天候不利升空而取消，現場已全數完成退票程序。

今晚熱氣球光雕秀及無人機展演為活動亮點，無人機在夜空中呈現多位台南人氣吉祥物，包括「魚頭君」、「菜奇鴨」、「夜奇鴨」、「巷仔Niau」及左鎮化石園區的「KOKO」。展演也融入運河百年，以及台南直航河內、熊本、沖繩等城市意象，透過無人機隊形變化，搭配熱氣球光雕與音樂，展現台南的歷史文化及國際交流特色。

黃偉哲指出，熱氣球派對不僅提供民眾休閒娛樂的新選擇，也展現台南多元的觀光魅力。近期台南還有鐵路地下化通車等重要活動，歡迎全國民眾安排台南之旅，感受城市的不同風貌。

觀旅局表示，市府去年首度將熱氣球活動帶進台南市區，吸引逾9萬人次參與。今年再度舉辦熱氣球派對，活動自清晨的熱氣球繫留體驗揭開序幕，現場並安排街頭藝人表演、親子氣墊遊戲、趣味闖關及特色市集等活動，吸引許多親子家庭與遊客參與，現場氣氛熱鬧。

觀旅局指出，活動明天持續舉行，上午及下午各安排一場熱氣球繫留體驗，每場設有3顆繫留球，約可提供120人搭乘。凡持有今年7月至10月在台南住宿任2晚以上發票或收據的民眾，可於現場優先購買繫留體驗搭乘券，每人限購2張、每場限量20張。此外，越捷航空也設攤推出河內來回機票抽獎活動，歡迎民眾參與。

觀旅局也邀請民眾參加「2026台南購物節」，活動至明年3月15日止，在台南消費滿50元即可取得抽獎序號。

台南熱氣球派對結合光雕秀及無人機展演，首日湧入逾6.8萬人。圖／台南市政府提供
台南熱氣球派對結合光雕秀及無人機展演，首日湧入逾6.8萬人。圖／台南市政府提供

台南熱氣球派對結合光雕秀及無人機展演，首日湧入逾6.8萬人。圖／台南市政府提供
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台南熱氣球派對結合光雕秀及無人機展演，首日湧入逾6.8萬人。圖／台南市政府提供
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台南熱氣球派對結合光雕秀及無人機展演，首日湧入逾6.8萬人。圖／台南市政府提供
台南熱氣球派對結合光雕秀及無人機展演，首日湧入逾6.8萬人。圖／台南市政府提供

熱氣球 無人機 台南

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