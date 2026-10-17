最年長90歲！台江文化前輩齊聚百年古茨 重陽音樂會飄香

台江文化飄香，四位投入地方文化與環境守護運動的耆老，重陽節前夕齊聚台南市安南區十三佃鄭家百年古茨，參加「台江綠道重陽音樂會」，一起手作重陽平安香、聆聽吉他班演奏台灣民謠，並分享台江文化故事。四位耆老年齡從81歲至90歲，三十多年來持續投入台江文化及環境守護，現場透過音樂與對話，串起老中青少四代的地方記憶。

社大台江分校表示，面對高齡化社會，台江分校持續推動大廟興學，鼓勵終身學習與在地安老，適逢分校成立20年，特別邀請吳淮桐、吳德義、吳昌宏、金武義四位台江文化運動前輩，在重陽節前夕相聚鄭家百年古茨，分享生命經驗與文化歷程，並感謝前輩長年對家鄉文化及環境的付出。

活動由村廟吉他樂團帶來台灣民謠，耆老與民眾圍坐古茨，一邊聽音樂、唱「雨夜花」，一邊品嚐柚子、手作平安香，午後氣氛溫馨。除了在地居民，也有民眾從高雄、新營等地前來，感受百年三合院的歷史氛圍，體驗將文化融入社區生活的活動。

90歲的吳淮桐表示，從第一屆台江文化運動至今，他一直希望地方能穩定發展、持續進步。這次來到鄭家老茨參加音樂會，感覺很好，希望每年都能舉辦，讓老中青少四代共同傳承台江文化。

鄭家百年古茨老師鄭新讚說，台江地方文化氣氛濃厚，居民對土地有深厚認同感，是台江人值得驕傲的地方。這次音樂會特別為文化耆老舉辦，讓許久未見的前輩重新相聚，聽吉他班彈唱、分享故事，在中秋過後相聚別具意義，也感謝社大台江分校用心促成活動。

安南區公所副區長許德安表示，鄭家古茨保存的文物相當完整，讓人感受到濃厚的在地文化氣息。他期盼台江綠道音樂會持續舉辦，讓文化種子在地方扎根，無論長者或孩子，都能累積深厚的文化底蘊。

從高雄前來參加的陳嘉萍說，自己是台南七股人，一直想參訪鄭家古茨文化基地。這場音樂會將歷史文化融入社區，吸引更多人認識地方故事，古色古香的三合院搭配音樂，讓人享受悠閒的午後時光。

大廟興學志工陳紫睫也分享，走進十三佃鄭家三合院，勾起許多童年回憶。活動除了音樂饗宴，也安排手作重陽平安香，志工並準備咖啡與百香果汁，讓參與者一邊體驗手作、一邊享用下午茶。她說，能在重陽節與文化耆老、老師們一起學習、聆聽屬於這片土地的故事，令人感到幸福。

主辦單位期盼，透過台江綠道重陽音樂會，讓地方長者的生命經驗與文化記憶持續被聽見，也讓更多世代在音樂與交流中認識台江、傳承在地文化。

台江文化耆老齊聚百年古茨，重陽音樂會傳承在地記憶。圖／台江社大提供

吳昌宏（左一）、吳淮桐（左二）二位台江文化耆老，一起手作重陽平安線香。圖／台江社大提供