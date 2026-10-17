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嘉義身障者祖宅遭風災重創 希望義工團14天重建家園

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣身障者祖宅遭風災重創，希望義工團投入修復工作，社會局長張翠瑤今天頒發感謝狀。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣身障者祖宅遭風災重創，希望義工團投入修復工作，社會局長張翠瑤今天頒發感謝狀。圖／嘉義縣政府提供

丹娜絲颱風重創嘉義縣，弱勢家庭災後面臨修繕困境，在太保市民代表林淑勉牽線下，希望義工團協助身障者阿欽一家重建房屋，嘉義縣社會局長張翠瑤今天關心修繕狀況，代表縣府頒發感謝狀，10月3日動工，歷時14天施工日，明天將完成交屋，協助受災家庭恢復生活。

嘉義縣社會局指出，阿欽25歲時車禍造成頸椎嚴重受傷，雙腿行動不便，從此仰賴輪椅代步，多年由父母陪伴照顧，如今父母年事漸高，阿欽也必須承擔家庭責任，強風豪雨造成阿欽一家長年居住的祖宅嚴重受損，原本就承受照顧壓力的家庭頓時面臨居住問題。

張翠瑤說，希望義工團得知情況後，集結志工及專業人員投入重建，從房屋主體施工到內部裝潢，協助一家人重新擁有安全居住空間，如今阿欽與家人迎接新居，代表縣府向希望義工團表達感謝，肯定希望義工團在短時間內完成重建，減輕受災家庭的經濟與生活負擔。

張翠瑤表示，對經濟條件有限的家庭而言，房屋修繕是一筆非常沉重的支出，感謝希望義工團結合民間善心力量，主動整合資源、投入重建工作，讓阿欽一家及早恢復安定生活，展現民間團體在災後復原工作中的重要支持力量，明天即將完工交屋。

張翠瑤指出，縣府持續透過公私協力機制，結合民間團體及社福網絡，協助有需要的家庭，目前嘉義縣設有6處社會福利服務中心，由第一線社工深入各鄉鎮，民眾如有經濟困難、家庭照顧壓力或其他社會福利需求，可就近向各社會福利服務中心洽詢，尋求適切協助。

嘉義縣身障者祖宅遭風災重創，希望義工團投入修復工作，歷時14天將在明天交屋。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣身障者祖宅遭風災重創，希望義工團投入修復工作，歷時14天將在明天交屋。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣身障者祖宅遭風災重創，希望義工團投入修復工作，社會局長張翠瑤今天頒發感謝狀。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣身障者祖宅遭風災重創，希望義工團投入修復工作，社會局長張翠瑤今天頒發感謝狀。圖／嘉義縣政府提供

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