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守護貝克氏鹽草！山海圳綠道志工清除百株銀合歡、籲移除漂流木

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
守護山海圳，台江綠道志工今天假日出勤除銀合歡。圖／社大台江分校提供
守護山海圳，台江綠道志工今天假日出勤除銀合歡。圖／社大台江分校提供

守護山海圳國家綠道，社大台江分校監測「內海之路」環境生態志工在假日出勤，分工合作，展開第三回內海之路堤岸外來種銀合歡的清除行動，共計清除一百多株小苗，同時監測國際易危物種貝克氏鹽草生長情形，發現漂流木擱淺在四草湖灘地，已有人在上面鋪站板，憂心會踩踏破壞鹽草棲地，呼籲第六河川分署、台江國家公園及海保署，趕緊移除漂流木，共同保護貝克氏鹽草。

社大台江分校表示，台江綠道志工在2025年在山海圳國豕綠道起點四草湖，發現國際易危物種「貝克氏鹽草」，隨即通報海保署、台江國家公園及第六河川分署，建議展開棲地保育行動。

為此，台江分校河流班師生及台江綠道志工，持續二年，分工合作，進行山海圳綠道內海之路環境生態長期監測。

今天早上，河流班師生及台江綠道志工，分工合作，展開第三回外來種銀合歡清除行動，在小苗時、或是成樹開花時，趕緊清除，共計清除一百多株幼苗。

台江綠道志工監測國際易危貝克氏鹽草棲地，發現漂流木擱淺在鹽草棲地，已有民眾放置站板，憂心會有更多人踩踏，破壞盬草棲地，呼籲第六河川分署、台江國家公園及海保署，趕緊清除漂流木，避免更多人踩踏棲地。

河流班學員翁嘉聲指出，外來種銀合歡擴散對本土的植物生態，帶來很大影響，有機會和老師同學，一起為守護環境彎腰，摘除銀合歡幼苗，覺得非常有意義。

河流班老師沈介文說，今天河流班帶學員們一起來山海圳綠道0K到1K，進行堤防邊銀合歡小苗移除行動。因為銀合歡很小株時候，沒有立即把它移除掉，它就會長得越來越大，這段綠道若是被它佔據以後，就會變成都是銀合歡。所以每個學期都會帶學員來移除銀合歡，今天也發現這個地方漸漸有構樹、楝樹的本土樹種出現，這些構樹、楝樹長大之後，銀合歡就比較不容易進來這裡。

台江志工監測國際易危物種貝克氏鹽草生長情形，發現漂流木擱淺在四草湖灘地，已有人在上面鋪站板，憂心會踩踏破壞鹽草棲地，</p><!--8--><p> 圖／社大台江分校提供
台江志工監測國際易危物種貝克氏鹽草生長情形，發現漂流木擱淺在四草湖灘地，已有人在上面鋪站板，憂心會踩踏破壞鹽草棲地，

圖／社大台江分校提供

台江志工監測國際易危物種貝克氏鹽草生長情形，發現漂流木擱淺在四草湖灘地，已有人在上面鋪站板，憂心會踩踏破壞鹽草棲地。圖／社大台江分校提供
台江志工監測國際易危物種貝克氏鹽草生長情形，發現漂流木擱淺在四草湖灘地，已有人在上面鋪站板，憂心會踩踏破壞鹽草棲地。圖／社大台江分校提供

守護山海圳，台江綠道志工今天假日出勤除銀合歡。圖／社大台江分校提供
守護山海圳，台江綠道志工今天假日出勤除銀合歡。圖／社大台江分校提供

守護山海圳，台江綠道志工今天假日出勤除銀合歡。圖／社大台江分校提供
守護山海圳，台江綠道志工今天假日出勤除銀合歡。圖／社大台江分校提供

漂流木 志工 台江

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