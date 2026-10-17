台南地下化車站啟用首日狀況多 粉塵、汙水溢流、電梯故障鐵道局說明

台南車站鐵路地下化今天啟用，首日卻接連出現隧道粉塵、廁所溢水及6號電梯暫停運轉等情形。鐵道局表示，軌道切換施工產生的粉塵將持續利用夜間加強清理；廁所溢水是因汙水管內發現毛巾、大量衛生紙及其他雜物，造成管線堵塞，目前已完成疏通，電梯也已恢復正常運轉。

鐵道局指出，台南鐵路地下化工程於16日至17日清晨，在有限時間內進行軌道切換施工，南、北切換段道碴粉塵較多，加上列車駛入隧道時產生的活塞效應，將切換段粉塵帶入隧道，隧道結構或裝修深層也可能殘留粉塵，並在列車行駛時揚起。

鐵道局南部工程分局已透過隧道風機加強排除粉塵，後續也將利用夜間列車停駛及斷電封鎖時段，加強清理作業，盡可能降低揚塵情形。

至於車站廁所溢水，鐵道局表示，台南車站啟用首日有大量旅客搭乘列車，加上民眾排隊購買台鐵首日紀念套票及進站參觀，截至中午初步統計，進出站人次已超過2萬人，廁所使用頻率大幅增加。

經派員處理後，發現汙水管內有毛巾、大量衛生紙及其他雜物，造成馬桶堵塞，進一步影響汙水主幹管，汙因而溢流至月台第3、4車位置。經清理及疏通後，目前廁所及汙水管線均已恢復正常。鐵道局也呼籲民眾勿將異物投入馬桶或排水設施，以免造成管線堵塞及汙水溢流。

另外，台南車站6號電梯今天上午因旅客人潮集中、電扶梯載運量大幅增加，觸發保護裝置而暫停運轉。鐵道局南部工程分局已要求廠商即時檢修，目前電梯已恢復正常使用，後續將持續掌握設備運轉情形。

台南地下車站首日啟用傳出狀況，鐵道局表粉塵、廁所溢水及電梯故障均已找到原因處理。圖／讀者提供

台南地下車站首日啟用傳出狀況，鐵道局表粉塵、廁所溢水及電梯故障均已找到原因處理。圖／讀者提供