嘉義鹿草涸魚文化季登場 重現早期捕魚情景

嘉義縣鹿草鄉鹿東社區今天舉辦涸魚文化季，邀民眾一起牽罟重現早期捕魚情景，從埤塘（埤頭堀）撈起上百斤魚蚌全免費發送，村民紛紛拿容器裝魚，氣氛熱鬧。

嘉義縣長翁章梁及民主進步黨籍立法委員蔡易餘也參與活動，與民眾一起牽罟從埤塘拉起漁網，過程中不斷有魚躍出水面，現場歡呼聲不斷。

鹿草鄉長嚴珮瑜告訴中央社記者，俗稱「天公堀」或「公堀」的鹿東埤頭堀是天然埤塘，承載鹿草珍貴歷史記憶，蘊含社區居民合作、共享與互助精神，希望透過涸魚文化季，延續在地傳統，讓更多人認識鹿草土地故事與人文風貌。

翁章梁表示，早期大家生活沒過得這麼好，老老少少一起到埤塘牽罟還可拿分紅，非常快樂，也讓村民更團結。鄉村埤塘除養魚，還有防洪、灌溉功能，值得保存。