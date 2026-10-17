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全台最大農機展今登場 387家業者展售湧人潮

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府主辦的第20屆雲林國際農業機械暨資材展今起連續三天在虎尾高鐵特定區舉辦，今年高達387家農機業者參展。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府主辦的第20屆雲林國際農業機械暨資材展今起連續三天在虎尾高鐵特定區舉辦，今年高達387家農機業者參展。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府主辦的第20屆雲林國際農業機械暨資材展今起連續三天在虎尾高鐵特定區舉辦，今年高達387家農機業者參展。農業部長陳駿季表示，農機展已是國際大展，中央持續擴大農機補助，今年至2029年將投入92億元補助，全力推動農業科技化、智慧化。

雲林國際農業機械暨資材展（農機展）今天開幕，農業部長陳駿季、雲林縣副縣長謝淑亞、議長黃凱、立委劉建國及許宇甄、台灣農業機械暨資材協會理事長鄭又學、台灣農業設施協會理事長蔡致榮等人出席。今年集結387家業者參展，並吸引日本、美國、德國、馬來西亞、波蘭、越南等6國廠商參與。

首度參展的日商KBL展出從義大利進口的遙控大型機具，能針對50至60度的陡坡處理除草維護等工作，二度參展的日商NEWGREEN，展出稻間機器人，機器在水田中自動行走，有效抑制雜草生長。以販售有機、無毒資材為主的泰霖生物科技有限公司協理魏楚岳指出，雲林農機展都是農業界盛事，近年有機、無毒的農業資材越來越受歡迎，每年業績成長超過三成。

謝淑亞表示，農機展邁入第20年，已成為全台農友年度盛事，期盼透過農業科技與國際交流，協助農民因應缺工及極端氣候挑戰，帶動農業升級。

劉建國表示，農業部從2019年擴大農機補助至去年底已投入約77.5億元，受益農友逾20萬人，盼補助更貼近第一線需求，讓農民換得起、用得上。

陳駿季表示，面對極端氣候與缺工挑戰，農業部持續強化農業韌性，今年至2029年編列92億元農機經費，包含新增漁業、畜牧業與林業專用機型補助等。

虎尾毛巾節今同時在高鐵特定區開幕，鎮長林嘉弘表示，參展毛巾業者逐年增加，今年已有80多攤業者參與，盼明年突破百家業者，立委張嘉郡及丁學忠、許宇甄等人到場為毛巾業者及農機業者加油打氣。張嘉郡表示，雲林農業產值近千億，高居全國第一。這次農機展帶來許多最新設備，而雲林農業未來的願景，就是讓傳統的農、漁、畜牧業全面邁向「智慧化」與「科技化」。

張嘉郡表示，面對農業缺工挑戰，未來將持續積極爭取中央資源，協助農民引進智慧設備，不僅能減輕勞力負擔，更能進一步帶動農業產值與收益雙雙升級。

雲林縣政府主辦的第20屆雲林國際農業機械暨資材展今起連續三天在虎尾高鐵特定區舉辦，今年高達387家農機業者參展。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府主辦的第20屆雲林國際農業機械暨資材展今起連續三天在虎尾高鐵特定區舉辦，今年高達387家農機業者參展。記者陳雅玲／攝影

虎尾毛巾節今在高鐵特定區開幕，立委張嘉郡到場為業者加油打氣。記者陳雅玲／攝影
虎尾毛巾節今在高鐵特定區開幕，立委張嘉郡到場為業者加油打氣。記者陳雅玲／攝影

虎尾毛巾節今同時在高鐵特定區開幕。記者陳雅玲／攝影
虎尾毛巾節今同時在高鐵特定區開幕。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府主辦的第20屆雲林國際農業機械暨資材展今起連續三天在虎尾高鐵特定區舉辦，今年高達387家農機業者參展。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府主辦的第20屆雲林國際農業機械暨資材展今起連續三天在虎尾高鐵特定區舉辦，今年高達387家農機業者參展。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府主辦的第20屆雲林國際農業機械暨資材展今起連續三天在虎尾高鐵特定區舉辦，今年高達387家農機業者參展。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府主辦的第20屆雲林國際農業機械暨資材展今起連續三天在虎尾高鐵特定區舉辦，今年高達387家農機業者參展。記者陳雅玲／攝影

虎尾毛巾節今同時在高鐵特定區開幕，鎮長林嘉弘表示，參展毛巾業者逐年增加，今年已有80多攤業者參與。記者陳雅玲／攝影
虎尾毛巾節今同時在高鐵特定區開幕，鎮長林嘉弘表示，參展毛巾業者逐年增加，今年已有80多攤業者參與。記者陳雅玲／攝影

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