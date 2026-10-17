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南瀛國際民俗藝術節30周年首推亮點「薪瀛舞台」新營登場

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南瀛國際民俗藝術節30周年首推亮點「薪瀛舞台」多元文化匯聚新營。圖／新營文化中心提供
南瀛國際民俗藝術節30周年首推亮點「薪瀛舞台」多元文化匯聚新營。圖／新營文化中心提供

2026南瀛國際民俗藝術節明天在台南新營慶祝舉辦30周年、首次在新營文化中心前廣場設置「薪瀛舞台」，集結傳統藝陣、客家、原民、台語及新住民文化等元素，明日、24日邀請國內14組優質表演團隊輪番登台，從傳統到創新，從台灣到東南亞透過音樂、舞蹈及民俗技藝，打造精彩的文化交流盛會。

18日首先登場的是台南大學民俗隊、港墘太平歌團天子門生陣、七股區竹橋國小牛犁歌陣、客語創作音樂人陳瑋儒、Onini西拉雅竹音合唱團、新心相印舞蹈團及GuhitBand，從鼓獅旗舞、傳統陣頭及牛犁歌陣，到客家音樂、西拉雅族歌謠及印尼、菲律賓新住民音樂，展現台灣多元族群文化，也讓傳統與當代音樂在舞台上切磋交流。

24日則推出大灣國小客家獅隊、歸南國小宋江陣、喜緣泰國藝術文化、溪南寮興安宮金獅陣、八方傳統藝陣創新藝團、吉貝耍國小及桃子A1J等團隊，演出內容涵蓋客家獅、民俗陣頭、原民歌謠、泰國文化及新世代音樂，從傳統藝陣到嘻哈創作，帶領觀眾在一場演出中感受不同文化與世代的交會。

文化局局長黃雅玲表示，「薪瀛舞台」以「薪傳」與「南瀛」為名，象徵文化薪火相傳，也承載台南深厚的人文底蘊與多元共融的精神，透過在地學校、傳統藝陣、族群團隊及新世代音樂人的共同參與，讓不同文化以各自熟悉的語言節奏登上舞台，呈現台南多元文化共生共融樣貌，也讓民眾在欣賞表演時，認識台灣各族群及東南亞文化特色。

南瀛國際民俗藝術節17日至25日舉行，響應30周年慶典，17日、18日、24日、25日連續2個周末下午2時起，在新營文化中心旁綠川廊道安排「薪瀛市集」，邀集新住民、原住民、客家等多元族群進駐設攤，並特別邀請文化資產保存者、傳統工藝師及團隊規畫安金技法、剪黏、木作、虎爺彩繪、金獅黏土吊牌、開運香塔、纏花胸針等DIY體驗，打造可吃、可逛、可體驗的市集活動。相關活動詳情可上「新營文化中心」、「南瀛國際民俗藝術節l」臉書粉專查詢。

南瀛國際民俗藝術節30周年首推亮點「薪瀛舞台」多元文化匯聚新營。圖／新營文化中心提供
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南瀛國際民俗藝術節30周年首推亮點「薪瀛舞台」多元文化匯聚新營。圖／新營文化中心提供
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南瀛國際民俗藝術節30周年首推亮點「薪瀛舞台」多元文化匯聚新營。圖／新營文化中心提供
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