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台南關廟團委會、仁德明直宮辦捐血活動 號召民眾紓解血荒

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
救國團台南關廟團委會舉辦捐血活動，號召民眾協助紓解血荒。圖／關廟團委會提供
救國團台南關廟團委會舉辦捐血活動，號召民眾協助紓解血荒。圖／關廟團委會提供

救國團台南市關廟區團委會今天在關廟山西宮廣場舉辦「義工有愛、熱血台灣」捐血活動，仁德太子廟明直宮則在廟前廣場辦捐血活動，希望協助紓解血荒

關廟區團委會結合愛心義賣、米蘭義剪及精油推拿等服務，號召民眾踴躍參與，捐出熱血傳遞愛心。

現場配合捐血安排愛心義賣、米蘭義剪及精油推拿等活動，主辦單位感謝各贊助單位及愛心夥伴熱情響應，提供捐血禮券、關廟麵、豆花、手工皂等愛心贈品，向捐血民眾表達感謝。

明直宮配合捐血辦「心肺復甦術+AED訓練課程」、增進救人技能，台南「熱血藥師」許文華為鼓勵參加，訓練及格者贈送十色口罩。捐250cc送關廟麵一袋、3公斤平安米一包。

關廟團委會表示，無論是挽袖捐血民眾、熱心贊助愛心單位，或是默默投入服務的委員與義工，都是推動公益不可或缺重要力量。將持續秉持服務社會、關懷地方的精神，結合更多社會資源，鼓勵民眾以不同方式參與公益，讓愛心持續匯聚，讓關懷深入社區。

救國團台南關廟團委會舉辦捐血活動，號召民眾協助紓解血荒。圖／關廟團委會提供
救國團台南關廟團委會舉辦捐血活動，號召民眾協助紓解血荒。圖／關廟團委會提供

血荒 捐血 台南

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