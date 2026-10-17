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台南鐵路地下化首日 市區告別平交道火車穿越「噹、噹、噹」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南鐵路地下化第一階段通車首日，市區民眾迎來不用在平交道等火車經過的日子，其中東區青年路平交道以往列車密集經過，民眾說沒聽到噹噹聲有點不習慣，但也開心不用等火車、塞車。圖／市議員李宗霖提供
台南鐵路地下化第一階段通車首日，市區民眾迎來不用在平交道等火車經過的日子，其中東區青年路平交道以往列車密集經過，民眾說沒聽到噹噹聲有點不習慣，但也開心不用等火車、塞車。圖／市議員李宗霖提供

台南鐵路地下化今天首日通車，台南人也迎來平交道不再有火車通過的日子。市議員指出，昨晚台南車站送別最後列車的人潮直逼跨年晚會，各處平交道也擠滿民眾，搶拍地面鐵道最後身影。市民感嘆少了熟悉的「噹、噹、噹」聲響，難免有些懷念，但也期待迎向城市新時代，希望地面鐵道設施順利拆除，早日開闢綠園道，增添城市休憩空間。

東區青年路平交道車流量大，過去列車通過時經常造成回堵，有時一路塞到數個路口，也經常發生事故，今天平交道及柵欄已拆除，鐵軌也圍起等待拆除，附近居民表示，今天起聽不到熟悉的「噹、噹、噹」聲響，起初有些不習慣，但道路更順暢、安全，對交通及城市發展都有正面意義。

議員李宗霖表示，台南車站地面月台不再停靠列車，熟悉的平交道也將陸續消失，難免令人懷舊，但更重要的是迎接城市新發展。他期盼鐵道局與市府加快拆除地面鐵道設施，推進綠園道建設，縫合鐵道分隔的城市空間。

台南市區鐵路地下化全長約8.23公里，原有軌道將規畫為綠園道，鐵道局分階段拆除既有軌道、機電設施、台南車站跨站天橋及臨時後站等設施，9處平交道預計2027年9月底前拆除，6處橋梁及鐵路橋涵預計2028年2月前完成，地下道復舊預計2028年5月前完成，整體拆除及復舊工程以2028年底完成為目標。

市府交通局表示，後續將持續與鐵道局協調施工順序及交通維持措施，配合地面設施拆除與道路改善工程，逐步恢復道路通行，並推進綠園道建設。

台南鐵路地下化第一階段通車首日，市區民眾迎來不用在平交道等火車經過的日子，其中東區青年路平交道以往列車密集經過，民眾說沒聽到噹噹聲有點不習慣，但也開心不用等火車、塞車。圖／市議員李宗霖提供
台南鐵路地下化第一階段通車首日，市區民眾迎來不用在平交道等火車經過的日子，其中東區青年路平交道以往列車密集經過，民眾說沒聽到噹噹聲有點不習慣，但也開心不用等火車、塞車。圖／市議員李宗霖提供

台南東區青年路平交道已拆除並設置圍籬，下一階段拆除鐵軌規畫為綠園道。圖／市議員李宗霖提供
台南東區青年路平交道已拆除並設置圍籬，下一階段拆除鐵軌規畫為綠園道。圖／市議員李宗霖提供

台南鐵路地下化第一階段通車首日，市區民眾迎來不用在平交道等火車經過的日子，其中東區青年路平交道以往列車密集經過，民眾說沒聽到噹噹聲有點不習慣，但也開心不用等火車、塞車。圖／市議員李宗霖提供
台南鐵路地下化第一階段通車首日，市區民眾迎來不用在平交道等火車經過的日子，其中東區青年路平交道以往列車密集經過，民眾說沒聽到噹噹聲有點不習慣，但也開心不用等火車、塞車。圖／市議員李宗霖提供

台南鐵路地下化第一階段通車首日，市區民眾迎來不用在平交道等火車經過的日子，其中東區青年路平交道以往列車密集經過，民眾說沒聽到噹噹聲有點不習慣，但也開心不用等火車、塞車。圖／市議員李宗霖提供
台南鐵路地下化第一階段通車首日，市區民眾迎來不用在平交道等火車經過的日子，其中東區青年路平交道以往列車密集經過，民眾說沒聽到噹噹聲有點不習慣，但也開心不用等火車、塞車。圖／市議員李宗霖提供

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