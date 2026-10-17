防糖尿病上身 雲林崙背免費篩檢血糖、尿蛋白 獅子會籲及早防治

糖尿病初期可能沒有明顯症狀，等到身體發出警訊才就醫，恐錯失及早介入的時機。國際獅子會300E-1區糖尿病防治教育及行動委員會攜手GST全球服務團隊、崙背分會及各協辦單位，今天上午在雲林縣崙背鄉東明、西榮、南陽三村聯合活動中心舉辦糖尿病防治宣導活動，提供血壓、血糖及尿蛋白免費篩檢，呼籲民眾從飲食、運動及定期檢查做起，降低糖尿病及相關併發症風險。

國際獅子會300E-1區崙背分會表示，糖尿病與生活型態密切相關，平時若缺乏健康飲食及規律運動習慣，可能增加罹病風險。透過社區宣導與健康篩檢，讓民眾及早了解自身健康狀況，才能在異常時及時就醫，避免延誤治療。

國際獅子會300E-1區崙背分會長張敏聰表示，健康要從吃開始做起，預防糖尿病不能等到生病才開始，要從每天的飲食與生活習慣著手，平時關心血糖、注意飲食均衡並保持運動，才能為健康多一分保障。

本次活動由國際獅子會300E-1區指導，崙背分會主辦，並由該區糖尿病防治教育及行動委員會與GST全球服務團隊輔導，由虎尾分會、虎女分會、西螺分會、二崙分會、北英分會、水林分會等共同協辦。

為擴大服務量能，主辦單位還結合在地資源，獲得崙背鄉公所、天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院、聖仁診所、好所宅到宅支援診所、崙安診所、欣當居家護理所、雲林縣崙背鄉南陽社區發展協會、美商亞培公司、愛鐘接台灣有限公司、LCIF副協調長廖豐立等支持。

活動現場提供血壓、血糖及尿液尿蛋白等免費篩檢，協助民眾掌握健康狀況，也將「健康吃、健康動」融入宣導，鼓勵民眾建立均衡飲食習慣、選擇適當食物並規律活動，從日常生活落實健康管理。

國際獅子會300E-1區表示，將持續透過社區健康宣導與篩檢服務，落實「We Serve，我們服務」的精神，讓民眾從認識疾病到實際採取行動，共同提升社區健康意識。

國際獅子會300E-1區糖尿病防治教育及行動委員會攜手GST全球服務團隊、崙背分會及各協辦獅子會，今天上午在雲林縣崙背鄉東明、西榮、南陽三村聯合活動中心舉辦「糖尿病防治宣導活動」，倡導健康飲食與健康生活型態，守護民眾健康。圖／國際獅子會300E-1區崙背分會提供