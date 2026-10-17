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台南維修示範據點啟用 推動惜物減廢融入日常

中央社／ 台南17日電
響應國際維修日，台南維修示範據點17日啟用，讓惜物減廢融入日常生活。（台南市政府提供）中央社
響應國際維修日，台南維修示範據點17日啟用，讓惜物減廢融入日常生活。（台南市政府提供）中央社

響應國際維修日，台南維修示範據點今天啟用，作為市民學習維修、交流修繕知識的友善空間，讓惜物減廢融入日常生活。

環境部次長葉俊宏、資源循環署長賴瑩瑩等人，今天出席台南維修示範據點啟用儀式，透過「台灣零件地圖」象徵串聯在地維修資源，逐步建構社區修繕支持網絡。

台南維修示範據點今天以「共修未來」為主題，結合維修概念交流、電風扇拆解互動及維修服務，循環市集也集結在地社區、民間團體及藏金閣，展現蚵殼、藺草、舊衣、玻璃瓶及回收家具等材料再生創意。

現場1名民眾說，家中電風扇故障後一直閒置，丟棄又覺得可惜，此次參加透過志工陪伴學習清潔、潤滑等基礎保養技巧，看到電風扇重新運轉，讓她很有成就感，也兼具生活技能學習與親子環境教育意義。

台南市政府說明，維修示範據點協助民眾修復物品，打造願意走進來、動手學維修的生活場域。透過維修工具共享、知識交流及志工陪伴，降低民眾嘗試維修門檻，讓「能修就修、以修代丟」成為生活習慣，從源頭減少廢棄物產生。

台南 環境部 地圖

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