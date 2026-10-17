迎戰東北季風！減少揚塵 濁水溪裸露地覆蓋改善逾9成

近年受接連颱風影響，濁水溪河道裸露地增加，水利署第四河川分署表示，依衛星影像目前濁水溪河道裸露地約四四七公頃，已完成第一階段四一一公頃防制改善，隨著進入東北季風揚塵季，將持續加強河道瓶頸段疏浚作業，減少裸露地面積，降低揚塵風險並提升河防安全。

第四河川分署指出，日前已完成第一階段四一一公頃防制改善面積，包括水覆蓋、綠覆蓋、河道整理以及建構防洪林帶，成效良好。濁水溪揚塵日已由二○一七年的五十九天降至目前僅剩三天，分別為今年一月十一日、三月十二日及十月六日。

副署長賴朝鵬表示，另針對濁水溪河口裸露地，施設汲水設施，進入東北季風盛行季節，全日啟動抽水機組定時分區灑水，增加灘地含水量，減緩沙塵飛起。

水利署日前公布濁水溪揚塵防制及改善行動方案第四期計畫，預計投入四億八千萬元持續改善揚塵。四河分署指出，研擬中的第四期行動方案從一一六年至一一九年，工作重心將轉為維護管理及局部改善，考量極端天氣及重大颱洪案件仍具高度不確定性，因此須預留相關應變及災後復原經費，以維持防制成果。

四河分署也提醒，進入東北季風及枯水期後，河川水位下降，仍可能增加揚塵風險。目前已利用衛星影像及現地巡檢，持續掌握河道及灘地變化，並加強河道瓶頸段疏浚，維持主流路通洪能力，同時減少河道裸露面積。