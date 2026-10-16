歷時16年…台南鐵路地下化迎通車 賴總統再向拆遷戶致歉「沒違背承諾」

台南市鐵路地下化第一階段明天通車，從2010年工程動工，歷經鐵道東移抗爭、挖到地下文資遺構等挑戰，前後逾16年，終於迎來通車歷史時刻，交通部今晚舉辦「台南鐵路地下化通車入厝典禮」，賴清德總統出席向鐵路工程英雄致意，也感謝鐵路沿線居民的支持與配合，並再次為工程造成部分居民房屋拆遷及生活影響致歉。

賴總統表示，經過許多人的努力及克服挑戰，台南市鐵路地下化終於完工，送走今晚10時29分最後一班車後，台南市過去地面鐵軌、平交道及陸橋都要入歷史，明天清晨6點30分第一班車就要經過地下化工程，迎來台南交通運輸新篇章及新紀元。

賴總統感謝沿線拆遷戶成全，也再次致歉，在整個工程建設中，交通部和市府重新調整，盡量減少衝擊，但還是沒有百分之百保全每一個住戶心愛的房子。從今以後，台南市擁有全台第個一個地面是古蹟的火車站，地下是新的國際級火車站，新舊融合。

賴總統說，8.23公里路段再也沒有平交道和高架橋，平交道意外再也不會出現，居民更安全，都市縫合，取得發展和新生機會。台南市以往一分為二，發展受到阻礙，如今台南將多了一條綠園道，30公尺寬，未來將是台南特別縱向公園，散步騎單車享受慢生活。

賴總統說，綠園道也證明他在台南市長任何和沿線居民溝通時，兌現承諾，當時居民最不能接受的是房子被拆，土地被徵收，是否變成開發賺錢的土地，「我說，絕對不會」。將成台南重要交通遊憩休閒的地方。證明「我沒有違反承諾」。

賴總統表示，從今天開始還有很多事情要做，今天是第一階段，後面還有2個車站要通車。未來地下化還要延伸到永康、新市，善化也會高架化，通通要繼續推動，此外，還有台南輕軌，今年藍線應該會動工，一條一條捷運完成。台南鐵路地下化將是由南到北最重要的縱貫鐵路，旁邊還會竄出不同輕軌路線，讓台南成為大都會的發展。他在中央一定全力支持台南市，讓台南市進步繁榮發展，市民安居樂業，文化推廣到全國及世界。

今晚舉行通車典禮，總統賴清德、台南市長黃偉哲、交通部長陳世凱及不分黨派6位立委，共同見證歷史時刻，迎來都市縫合與交通升級的嶄新時代。賴總統表示，台南鐵路地下化工程能夠完成，必須感謝交通部、鐵道局南部工程團隊、台南市政府，以及歷任市府同仁與民意代表的支持。工程經費主要由中央挹注，地方政府也配合投入，雙方多年來共同克服施工過程中的各項困難，才迎來第一階段通車。

賴清德最後表示，感謝台南市民一路以來的支持，未來也將在中央持續支持台南重大建設，期盼下一任市長延續相關政策，促進台南繁榮發展，讓市民安居樂業，並將台南的文化推廣至全國、走向世界。

台南市長黃偉哲表示，今晚是台南市民振奮的日子，自10時30分歡送台鐵地面末班車後，明天6時後列車將行駛地下車站，那些在平交道前等待的「叮咚、叮咚」聲、車窗外看過無數次的府城街景，此後都將成為民眾心中最珍貴的鐵道記憶，也象徵城市發展邁入新的階段。

交通部鐵道局表示，台南鐵路地下化工程全長8.23公里，在高度密集且古蹟眾多的市區中心進行，施工難度極高。為確保台鐵既有營運不中斷，鐵道局全體工程團隊克服了緊鄰民房、深開挖、極端氣候防汛挑戰，以及大量文資遺構維護等艱鉅任務，終在今日順利完成地下軌道切換與第一階段通車目標。