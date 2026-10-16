影／台南鐵路地下化入厝典禮 賴清德南下見證百年鐵道新頁

台南鐵路地下化明天即將正式通車，交通部鐵道局今天晚間舉辦「台南鐵路地下化通車入厝典禮」，賴清德總統親自南下出席，與台南市長黃偉哲及各界代表共同見證台南鐵道發展的重要時刻，透過點燈儀式及車站光雕展演，迎接台南鐵路地下化新時代。

台南鐵路地下化第一階段預定17日通車，陪伴府城走過百年的地上鐵道即將走入歷史。今晚入厝典禮安排主題展演、致敬工程人員、紀錄影片及點燈儀式，並由金曲歌手謝銘祐演唱量身打造的主題曲《車頭》，以音樂串聯台南人與鐵道的共同記憶。

賴清德曾任台南市長，鐵路地下化工程也是他任內推動的重要建設之一。從工程施工到新車站逐步完成，如今即將迎來地下化通車，賴清德今晚南下見證這個重要里程碑，並向參與工程的工作人員表達感謝。

台南車站自1900年通車以來，見證府城城市發展與世代更迭，無數民眾在此求學、工作、返鄉，也留下送別與重逢的生活記憶。隨著鐵路地下化，列車將改由地下軌道行駛，未來有望改善鐵道對市區東西向交通的阻隔，為都市發展開啟新的空間。不過，鐵路地下化的推動過程也伴隨沿線居民拆遷爭議。如何在城市建設與居民權益之間取得平衡，仍是這項重大工程留下的重要課題。

今晚的入厝典禮不只是迎接新車站啟用，也象徵台南鐵路發展邁入新階段。隨著地下化第一階段明天通車，府城將告別地上鐵道的舊時光，迎接新的交通生活。

交通部鐵道局今天晚間舉辦「台南鐵路地下化通車入厝典禮」，工程人員接受來賓致意。記者劉學聖／攝影

交通部鐵道局今天晚間舉辦「台南鐵路地下化通車入厝典禮」，賴清德總統親自南下出席，透過點燈儀式及車站光雕展演，迎接台南鐵路地下化新時代。記者劉學聖／攝影

台南鐵路地下化通車即將在明天起正式啟用，今天有許多民眾前來見證最後地上列車。記者劉學聖／攝影

台南鐵路地下化通車即將在明天起正式啟用，今天有許多民眾前來見證最後地上列車。記者劉學聖／攝影

台南鐵路地下化通車即將在明天起正式啟用，今天有許多民眾前來見證最後地上列車。記者劉學聖／攝影