雲林兩度入選ICF全球Top7 張麗善美國演講：農業是起點不是終點

雲林繼2024年後，今年再度入選全球七大智慧城市，縣長張麗善美東時間15日在美國俄亥俄州哥倫布地區參加國際智慧城市論壇（ICF）2026全球高峰會，並在全球線上電腦圖書館中心（OCLC）總部發表Top7城市主題演講，以「雲林，農業之上的智慧」為題，分享雲林如何從農業出發，將AI與數位科技延伸至產業、醫療及教育。

張麗善指出，面對氣候變遷、農業缺工及產銷風險，雲林整合農民經驗、學術研究與數據科技，從人才培育、生產管理到品牌行銷，逐步建立智慧農業生態系，並將跨領域合作經驗延伸至其他治理領域。

人才培育方面，縣府自2020年開辦「智慧農業大學」，已培育2560名學員，並與台大、雲林科技大學、屏東科技大學等8所以上大學合作，協助農民導入新技術。品牌經營方面，「雲林良品」推動7年多來，已串聯逾500家企業，產品進駐全台1萬3000個以上銷售據點，累計銷售額突破60億元。

智慧科技也逐步導入農、漁、畜產業，從咖啡栽培、農場環境控制、芽菜培植，到碾米廠自動化倉儲與生產管理，並延伸至智能魚池、無人養殖船及智慧禽舍，透過環境監測與自動化降低人力負擔。雲林以「農業台積電：翻轉雲林農業的AI創生服務」獲得2026智慧城市創新應用獎，並自2022年起連續5年獲獎。

張麗善也將智慧治理經驗延伸至產業與民生。產業方面，縣府推動「9+1」招商藍圖，總規模約1400公頃，布局半導體、智慧製造、航太機械、綠能及冷鏈物流等產業。

醫療照護方面，縣府透過醫消聯防虛實整合系統，串聯消防、衛生及醫療院所，讓傷者資訊在送醫途中即時回傳，並結合在家急症照護、遠距會診及AI聯網復康巴士，提升偏鄉醫療便利性。教育方面則投入2.8億元完善數位學習環境，建置防災、海洋及智慧教育中心，培養學生數位素養。

張麗善表示，雲林兩度入選ICF全球Top7，是縣民及產官學研共同努力的成果。未來將持續以農業為根、科技為引擎，推動產業升級、人才培育及智慧照護，讓智慧治理不只展現在國際排名，更能落實於民眾日常生活。