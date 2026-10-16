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嘉義鹿草鄉兒童遊戲場動土 1900萬元打造梅花鹿滑梯、共融遊具
嘉義縣鹿草鄉至今仍無親子休憩空間，縣府規畫在鹿草國小打造兒童遊戲場，縣長翁章梁今天參加動土典禮，工程斥資1900萬元，規畫融入在地特色梅花鹿主題遊具、共融設施及體健器材，盼打造適合不同年齡層使用的遊戲空間，讓孩子放電、家長也能休憩運動。
縣府建設處表示，鹿草鄉地名相傳與鄭成功復台後開拓時，當地有麋鹿成群有關，特別以「梅花鹿」作為遊戲場主題，規畫梅花鹿造型滑梯，另設置高逾2公尺的大小黑熊造型滑梯，以及圓盤式及座椅型鞦韆、擺盪大索、五孔轉轉盤及大轉杯等共融式遊具。
此外，遊戲場設置健騎機、漫步機、大轉輪、扭腰器及肩膀康復器等體健設施，提供不同年齡層民眾使用，也讓家長陪伴孩子遊玩時，就近活動筋骨；另設置塗鴉黑板牆，提供親子自由創作空間，並以壓克力彩繪地坪增添色彩與活潑感，打造居民交流的公共場所。
翁章梁表示，縣府持續盤點並改善嘉義縣18鄉鎮市既有公園，善用公有土地規畫兒童遊戲場，若市區缺乏合適空間，將協調鄰近學校提供合適場地，讓學生下課後能使用，假日開放周邊居民共享，讓民眾有休憩、運動的空間，打造親子休閒及鄰里交流據點。
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