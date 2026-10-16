南瀛國際民俗藝術節明登場！20國49團 參演團隊創新高

南瀛國際民俗藝術節今年邁入30周年，10月17日至25日在新營登場，集結全球4大洲、20國、49組國內外表演團隊，參演團隊數創歷屆新高。9天活動包含31場主場演出及區域巡演，首度規畫雙舞台，結合在地藝陣、市集及文化體驗，邀請民眾感受世界民俗文化魅力。

今年首度於南瀛綠都心公園設置「南瀛舞台」及「薪瀛舞台」。南瀛舞台於10月18日至24日每晚安排國內外團隊演出；薪瀛舞台於10月18日及24日下午，邀集14組在地藝陣及多元文化團隊登台，週末另有「薪瀛市集」，串聯展演與生活體驗。

10月17日開幕當天由踩街嘉年華揭開序幕，國際團隊將以傳統服飾、音樂及舞蹈走上新營街頭；晚間以「南瀛有囍大扮仙」開場，結合台南傳統扮仙、祈福儀式、特色藝閣及傳承240年的牛犁歌陣，搭配國際團隊大匯演，呈現多元民俗文化。

今年參演團隊包括來自邦交國聖克里斯多福及尼維斯的「巴士底首聯加勒比鼓樂團」、韓國平澤市「平澤農樂團」，以及美國友誼城市西科紋納市的「國際墨西哥民俗舞團」，透過各國歌舞與傳統技藝交流，深化台南與國際城市的友好情誼。

市長黃偉哲表示，南瀛國際民俗藝術節自1996年創辦以來，已成為台灣具指標性的國際民俗藝術盛會。今年特別邀請日本「加賀鳶梯子登高保存會」及菲律賓「阿替阿替漢狂歡節－利納布阿農部族＆阿特拉斯・阿班特部族」參演，呈現各具特色的各國傳統技藝與節慶文化，展現台南推動國際文化交流的成果。

南瀛國際民俗藝術節持續至10月25日，歡迎民眾前往新營欣賞國際歌舞及在地藝陣。今年推出台南藝陣神獸IP「鏹鏹」，透過神獸裝置及集章活動，引導民眾走訪新營。藝術節期間另安排超過80場文化推廣講座及友誼交流活動，將國際藝術帶入校園與地方。

活動詳情請至官方網站查詢：https://nanyingfest.tnc.gov.tw/

2026南瀛國際民俗藝術節30周年，10月17日至25日有來自全球4大洲、20國、49組國內外表演團隊精彩演出。圖／台南市政府提供

2026南瀛國際民俗藝術節30周年，10月17日至25日有來自全球4大洲、20國、49組國內外表演團隊精彩演出。圖／台南市政府提供