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從失業迷惘到站上導播台 雲林26歲青年二度求助重拾夢想

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
張弘燁從零開始學習導播、畫面切換、剪輯等技能，成功踏上夢想之路。記者蔡維斌／攝影
張弘燁從零開始學習導播、畫面切換、剪輯等技能，成功踏上夢想之路。記者蔡維斌／攝影

地方節目即將上線，導播台前一陣忙碌，26歲的張弘燁專注盯著螢幕，熟練掌握節目流程。如今的他，不僅能操作導播、收音、畫面切換，還學會製圖與剪輯，從幕後工作中找到成就感。回頭看這段路，他笑著說「我終於知道自己想做什麼了。」

張弘燁高職畢業後，求學與就業一路走得不順遂，大一休學，當了8個月工廠作業員；退伍後改做外送員，才工作2個多月便因車禍休息，後經家人介紹到鐵工廠工作，又因受傷只做了約2個月後又離職。

幾次工作做做停停，他失去工作成就感，也不清楚究竟該走哪條路。4年前，他第一次到虎尾就業中心求助，就服員發現他對活動企劃有熱情，協助他到多元培力單位擔任遊戲企劃。沒想到，從工作中第一次感受到自己的能力，也逐漸找回信心。

家人鼓勵下，張弘燁重返校園完成大學學業，沒到求職仍不順遂，一再投遞履歷，卻沒能得到回音，徬徨之際，想起4年前曾協助他的黃姓就服員，鼓起勇氣二度踏進虎尾就業中心。

讀完大學，他清楚自己的夢想，一直嚮往演藝幕後工作或籌辦音樂祭。就服員依他的興趣，協助加入勞動部「支援青年就業計畫」，陪他一步步找方向。如今終能如願走進地方節目幕後工作，從導播、收音到畫面切換、製圖、剪輯，一項項技能慢慢累積，也逐漸把曾經模糊的夢想，變成每天努力工作的日常。

談到即將到手的最高4.8萬元津貼及獎勵，他開心地說，一定要拿到獎勵金，買一台新筆電精進工作，燦笑又充滿自信的眼神，已沒有過去的迷惘，而是對未來的期待。

虎尾就業中心主任廖家偉表示，「支援青年就業計畫」提供15至29歲初次尋職青年職涯支持，符合資格者在求職期間可依規定申請尋職津貼，最高1萬8000元；若於計畫期間就業並符合穩定就業條件，還可申請就業獎勵，津貼及獎勵合計最高4萬8000元。

廖家偉也鼓勵青年，面對職涯迷惘時不必一個人摸索，走進就業中心談談自己的興趣與想法，也許一次對談、一個機會，就能重新找到前進的方向。虎尾就業中心電話05-6330422。

張弘燁(左)向虎尾就業中心就業服務員黃子庭說明他導播工作的概況。記者蔡維斌／攝影
張弘燁(左)向虎尾就業中心就業服務員黃子庭說明他導播工作的概況。記者蔡維斌／攝影

張弘燁從喜愛的工作中重新找到成就感和方向，感謝就服中心的幫忙，也鼓勵迷惘中的年輕人到就業中心尋求協助。記者蔡維斌／攝影
張弘燁從喜愛的工作中重新找到成就感和方向，感謝就服中心的幫忙，也鼓勵迷惘中的年輕人到就業中心尋求協助。記者蔡維斌／攝影

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