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老人免健保費中央埋單有望 雲林每年省9億...縣府盼盡快實施
老人免健保費修法今三讀闖關，立院排審老人福利法部分條文修正草案，針對綜所稅稅率未達20%的65歲以上長者健保費由中央補助。雲林縣原預計明年補助65歲以上健保費，一年約需9億元，縣府表示，若由中央補助，可將預算用在其他需要的地方，樂觀其成，盼中央盡快實施。
雲林縣長張麗善日前宣布明年補助65歲以上長者健保費，今立院三讀通過，縣府財政處表示，樂觀其成，盼中央盡快落實。
財政處表示，因為中央財源未確定，116年雲林預算保守編列，歲出421億、歲入410億，因轄內長輩比例偏高，65歲以上長者粗估14萬多人，已編列一年9億元預算，不足再追加預算，9億元若由中央補助，是很大的助益，可以把預算用在基礎建設等有需要的地方，讓更多縣民受惠。
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