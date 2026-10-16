奇美醫院攜手奇美食品AI供餐省5成人力！營養照護延伸至出院

奇美醫療財團法人奇美醫院與奇美食品合作推出「AI保溫智取櫃」及「親膳營養友善餐食」整合服務，串聯餐食研發、製造、配送、保溫及智慧取餐，希望提升醫療場域供餐效率，並讓病人出院後仍能延續適合自身需求的飲食安排。

柳營奇美醫院導入「AI保溫智取櫃」8個月，送餐人力已減少50%，永康奇美醫院也完成建置，佳里奇美醫院將接續導入。奇美醫院並宣布，即日起，三院區住院病人經醫師診斷及營養師評估後，出院時可免費領取「親膳－營養友善三餐體驗組」，將住院期間的飲食照護延伸至居家生活。

奇美食品子公司玉膳股份有限公司承接奇美醫院供膳業務12年，導入的AI保溫智取櫃具備攝氏60度智慧恆溫、掃描取餐及密閉保存等功能。病人依通知掃描手環條碼取餐，管理端則可掌握餐點放置及領取情形，強化餐點交付與保存管理。

玉膳公司副處長林家豪表示，今年初在柳營奇美醫院導入智慧供餐系統後，截至目前已節省50%送餐人力，讓供餐流程更有效率，也增加人力調度彈性。

柳營奇美醫院院長周偉倪表示，智慧取餐可減少重複性的配送工作，但科技不能取代必要的照顧。針對高齡臥床、行動不便或身邊暫無家屬陪伴的病人，若有取餐需求，院方仍會協助將餐點送至病床邊，兼顧服務效率與病人需求。

除了改善送餐流程，奇美醫院也與奇美食品廚師共同研發營養友善餐食，由醫師診斷及營養師評估病人飲食需求，提供軟質餐，以及調整蛋白質、碳水化合物或磷、鉀含量的餐食，協助有飲食控制需求的病人選擇合適餐點。

奇美食品旗下「親膳」將相關餐食製作成個人料理包，讓病人出院後仍可延續飲食管理。奇美醫院專案副院長許建清表示，餐食是住院照護的一環，從配送到進食都與病人照顧密切相關，院方希望透過科技簡化配送流程，同時將營養照護延伸至出院後的居家生活。

奇美醫療財團法人佳里奇美醫院醫療暨教學副院長廖光明表示，三院區空間條件、病人需求及供餐流程不同，後續導入智慧供餐時，將參考其他院區的實際經驗，再依現場需求調整，避免增加病人及工作人員的使用負擔。

奇美醫院表示，智慧供餐服務將持續依各院區特性調整，未來也規畫將相關方案拓展至其他醫療單位、長照機構及社區餐食服務，建立兼顧供餐效率、食品安全與營養照護的服務模式。

奇美醫療體系（永康奇美醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院）與奇美食品，攜手發表智慧供餐一站式服務！AI保溫智取櫃結合親膳營養友善餐食，從廚房到病房打造安心便利新模式。圖／奇美醫院提供

磷鉀友善餐。圖／奇美醫院提供

碳水飲控餐。圖／奇美醫院提供

符合IDDSI國際吞嚥障礙飲食標準的「親膳-銀髮友善軟質餐」。圖／奇美醫院提供

高蛋白餐。圖／奇美醫院提供