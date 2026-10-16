高鐵嘉義輕軌協調爭議延燒 藍營議員要中央兌現承諾不排除上街抗議

高鐵嘉義站聯外輕軌建設經費由誰負擔，中央地方協商後爭議持續延燒。國民黨嘉市議員陳家平上午質詢，無法接受中央與嘉市府協商達成的結論，播放行政院長卓榮泰過去在立法院答覆國民黨立委林倩綺質詢影片，指稱卓榮泰公開答應負擔輕軌372億元工程經費，要求兌現承諾，表明不排除號召鄉親走上街頭抗。

陳家平質詢，無法接受中央與嘉市府協商達成的結論，認為中央未依地方期待全額負擔輕軌工程款，藐視市民對交通建設需求。他強調，高鐵嘉義站聯外軌道建設攸關交通運輸、觀光發展及整體經濟，中央應正視地方長期爭取訴求。

陳家平表示，市長黃敏惠、議會及里長共同簽署訴求，要求中央全額負擔輕軌工程經費，不應輕易放棄原有立場，議員全體也可北上行政院，表達地方民意，必要時不排除號召民眾上街抗議，要求中央正視嘉市民交通建設需求。

陳家平質詢日前陪同市長黃敏惠，前往行政院協商的觀光新聞處長鄭雅文，協商過程及市府立場。鄭雅文答詢，中央與地方在輕軌經費及推動方式存在歧見，協商一度陷入僵局，但這項建設延宕多年，市府希望找到繼續向前推動的方式，避免協商破局後陷入原地踏步。

鄭雅文指出，協商過程，務實提出短、中、長期交通改善方案，並與中央取得共識。她強調，市府沒有放棄原有立場，對協商結果，市府表達「不滿意但接受」的態度。鄭雅文坦言，對未能達到地方期待結果，市府感到痛心，但考量交通建設推動必須往前走。