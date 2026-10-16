快訊

獨／任天堂Switch 2日本維修費再漲2千！台灣跟進漲價嗎？現況曝光

省吃儉用存千萬…翁失智領不了銀行積蓄 妻淚訴：救命錢無法救自己

台股技術性反彈收盤上漲141點 台積電收低20元

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵嘉義輕軌協調爭議延燒 藍營議員要中央兌現承諾不排除上街抗議

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
國民黨嘉市議員陳家平上午質詢，播放行政院長卓榮泰過去在立法院答覆國民黨立委林倩綺質詢影片，指稱卓榮泰公開答應負擔輕軌372億元工程經費，要求兌現承諾，表明不排除號召鄉親走上街頭抗。記者魯永明／翻攝
國民黨嘉市議員陳家平上午質詢，播放行政院長卓榮泰過去在立法院答覆國民黨立委林倩綺質詢影片，指稱卓榮泰公開答應負擔輕軌372億元工程經費，要求兌現承諾，表明不排除號召鄉親走上街頭抗。記者魯永明／翻攝

高鐵嘉義站聯外輕軌建設經費由誰負擔，中央地方協商後爭議持續延燒。國民黨嘉市議員陳家平上午質詢，無法接受中央與嘉市府協商達成的結論，播放行政院長卓榮泰過去在立法院答覆國民黨立委林倩綺質詢影片，指稱卓榮泰公開答應負擔輕軌372億元工程經費，要求兌現承諾，表明不排除號召鄉親走上街頭抗。

陳家平質詢，無法接受中央與嘉市府協商達成的結論，認為中央未依地方期待全額負擔輕軌工程款，藐視市民對交通建設需求。他強調，高鐵嘉義站聯外軌道建設攸關交通運輸、觀光發展及整體經濟，中央應正視地方長期爭取訴求。

陳家平表示，市長黃敏惠、議會及里長共同簽署訴求，要求中央全額負擔輕軌工程經費，不應輕易放棄原有立場，議員全體也可北上行政院，表達地方民意，必要時不排除號召民眾上街抗議，要求中央正視嘉市民交通建設需求。

陳家平質詢日前陪同市長黃敏惠，前往行政院協商的觀光新聞處長鄭雅文，協商過程及市府立場。鄭雅文答詢，中央與地方在輕軌經費及推動方式存在歧見，協商一度陷入僵局，但這項建設延宕多年，市府希望找到繼續向前推動的方式，避免協商破局後陷入原地踏步。

鄭雅文指出，協商過程，務實提出短、中、長期交通改善方案，並與中央取得共識。她強調，市府沒有放棄原有立場，對協商結果，市府表達「不滿意但接受」的態度。鄭雅文坦言，對未能達到地方期待結果，市府感到痛心，但考量交通建設推動必須往前走。

嘉市議員陳家平（右）質詢日前陪同市長黃敏惠前往行政院協商的觀光新聞處長鄭雅文。記者魯永明／翻攝
嘉市議員陳家平（右）質詢日前陪同市長黃敏惠前往行政院協商的觀光新聞處長鄭雅文。記者魯永明／翻攝

高鐵 輕軌 嘉義 卓榮泰 林倩綺

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高鐵嘉義聯外輕軌協商惹議 藍議員轟中央「放屁安狗心」、欺負嘉義人

高鐵嘉義聯外輕軌協商案 藍議員轟中央：評估倒退敷衍嘉義人

嘉市光織影舞遊客創新高 議員疑人潮未變錢潮批有歌手提前演出

温世政、張媛婷提3大4小交通改革 打通南投交通「大動脈、微血管」

相關新聞

還沒放棄！南鐵東移自救會長喊「拒搭」：你們被掠奪一次就知道

台南市區鐵路地下化17日第一階段通車，但當年「反南鐵東移自救會」成員至今難以釋懷。自救會長陳致曉是最後兩個拆遷戶之一，他表示，身為知識分子，持續聲請釋憲，不會放棄，而他老家土地剩3平方公尺，會蓋座紀念碑，「留下民進黨幹過這件事，是台南市的恥辱，永遠留在那裡」。

老人免健保費中央埋單有望 雲林每年省9億...縣府盼盡快實施

老人免健保費修法今三讀闖關，立院排審老人福利法部分條文修正草案，針對綜所稅稅率未達20%的65歲以上長者健保費由中央補助。雲林縣原預計明年補助65歲以上健保費，一年約需9億元，縣府表示，若由中央補助，可將預算用在其他需要的地方，樂觀其成，盼中央盡快實施。

奇美醫院攜手奇美食品AI供餐省5成人力！營養照護延伸至出院

奇美醫療財團法人奇美醫院與奇美食品合作推出「AI保溫智取櫃」及「親膳營養友善餐食」整合服務，串聯餐食研發、製造、配送、保溫及智慧取餐，希望提升醫療場域供餐效率，並讓病人出院後仍能延續適合自身需求的飲食安排。

高鐵嘉義輕軌協調爭議延燒 藍營議員要中央兌現承諾不排除上街抗議

高鐵嘉義站聯外輕軌建設經費由誰負擔，中央地方協商後爭議持續延燒。國民黨嘉市議員陳家平上午質詢，無法接受中央與嘉市府協商達成的結論，播放行政院長卓榮泰過去在立法院答覆國民黨立委林倩綺質詢影片，指稱卓榮泰公開答應負擔輕軌372億元工程經費，要求兌現承諾，表明不排除號召鄉親走上街頭抗。

嘉市光織影舞遊客創新高 議員疑人潮未變錢潮批有歌手提前演出

嘉市中秋節慶品牌「光織影舞-光影藝術特展」落幕，17天展期，累計吸引153萬人次參觀創新高。不過，人潮是否帶動商圈消費，以及表演節目未依公告時間演出等問題，上午成為議會質詢焦點；觀光新聞處長鄭雅文表示，市府檢討改善演出時間，增開免費接駁路線，將觀光人潮轉化為城市消費動能。

批賴總統「假道歉」 反南鐵東移學者：賴的家才是家、人民的就不是

台南市區鐵路地下化17日第一階段通車，當年「反台南鐵路東移自救會」依舊無法釋懷。曾是自救會學界代表、政治大學地政學系兼任特聘教授說，賴清德總統對自己萬里老家公開哽咽掉眼淚，希望不要被拆，反之，對南鐵沿線居民則是絕不手軟的強拆，「為什麼總統的家才是家，人民的家就都不是家？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。