嘉市光織影舞遊客創新高 議員疑人潮未變錢潮批有歌手提前演出

嘉市中秋節慶品牌「光織影舞-光影藝術特展」落幕，17天展期，累計吸引153萬人次參觀創新高。不過，人潮是否帶動商圈消費，以及表演節目未依公告時間演出等問題，上午成為議會質詢焦點；觀光新聞處長鄭雅文表示，市府檢討改善演出時間，增開免費接駁路線，將觀光人潮轉化為城市消費動能。

議員顏翎熹質詢，光織影舞外地遊客7成以上，顯示活動具觀光吸引力，但10月3日邀請歌手「家家」演出，節目表公告晚間8時登台，觀眾到場時發現「家家」已唱完3首歌，演出時間與公告不符，讓觀眾大失所望。顏翎熹說，她為此向觀新處詢問，得到節目表時間僅供預估回應，她無法接受。她要求一周內提出檢討報告，提出改善承諾，強調即使是免費表演，主辦單位也應遵守公告時程，準時演出是最基本要求，不能忽視觀眾權益。

議員黃大佑關切153萬人次統計方式，要求市府說明遊客人數估算依據，讓成效更具透明度。他指出，大型觀光活動不能只看人潮數字，更應關注周邊商圈及商家是否實際受益，做好交通疏運配套。

鄭雅文答詢，針對家家演出提前，隔天立即檢討，後續演出改善準時進行，也將在一周內提出檢討報告。未來公告表演節目表，會加註提醒文字，呼籲觀眾提早到場，加強宣傳演出資訊，減少因到場時間不同而錯過表演的情況。面對大量湧入觀光人潮，市府活動首個周末結束，立即滾動檢討交通措施，除原有2條免費接駁路線，也增開第三條路線，協助疏運遊客。

鄭雅文強調，辦大型活動不只是追求人次成長，更重要的是將活動效益擴散至整座城市。結合木都文化、在地美食及商圈特色，打造白天、夜晚都精彩的旅遊體驗，擴大觀光消費效益。從活動數據，外縣市遊客占比超過7成，吸引港澳、日本、韓國等海外旅客專程造訪。觀光署統計，9月26日嘉市旅宿訂房率達82.07%，高居全台第一。數據顯示「光織影舞」不僅成功吸引人潮，更進一步帶動旅客留宿與在地消費，讓大型節慶活動成為推動城市觀光及夜間經濟重要動能。