批賴總統「假道歉」 反南鐵東移學者：賴的家才是家、人民的就不是

台南市區鐵路地下化17日第一階段通車，當年「反台南鐵路東移自救會」依舊無法釋懷。曾是自救會學界代表、政治大學地政學系兼任特聘教授說，賴清德總統對自己萬里老家公開哽咽掉眼淚，希望不要被拆，反之，對南鐵沿線居民則是絕不手軟的強拆，「為什麼總統的家才是家，人民的家就都不是家？」

徐世榮批，賴總統九月揭牌台南車站新站時，對沿線拆遷戶公開道歉是「假道歉」。他認為，既然要道歉，就要講理由，先承認拆人民的房子做的不對，如果堅持東移沒有錯，不認錯又稱道歉，這是吃人民豆腐。先把人民房子拆了，再包裝成很寬厚的樣子。

徐世榮說明，原本鐵路東移就沒有必要，從省政府時代到當時的交通部都規畫「原軌地下化」，而非東移地下化，居民也都願意配合及成全原軌地下化方案，這樣只需要土地徵用；但賴清德主政的台南市政府，都市計畫就是要變更改成土地徵收，再把責任推給交通部。

徐世榮表示，台灣的都市計畫非常可怕，政府只要透過都市計畫的擬定或變更，就可以把原來的合法使用變成是非法使用，並由此強制土地徵收、市地重劃及家園迫遷；徐世榮指出，都市計劃法、土地徵收條例都是威權時代的法令，不符合民主時代，政府拿威權時代的法令對付老百姓，目的是為了土地開發利益。

徐世榮說，為了選票，政府不敢隨意加稅，炒作土地成為最好獲利方式，炒地皮就是政府帶頭在搞；地方政府主要的收入包括地價稅、房屋稅、土地增值稅，土地高度使用，利益才會龐大。若採用原軌地下化，土地不會那麼方正，東移靠向成功大學，才方便台南市府、鐵道局使用公有土地。

徐世榮直指，南鐵東移的經費，他記得很清楚是293.6億元，國發會核定中央出資85%，地方政府出資15%，賴清德不願意出，喊沒錢，因此用土地開發利益來回饋這15%，這根本是剝奪人民土地、藉由土地開發利益來填補地方政府的自償率，現在高鐵延伸宜蘭也面臨一樣的問題。

徐世榮質疑，賴清德擔任市長任內，強行將原軌地下化更改為東移地下化，致使要強拆鐵路沿線三百多戶民宅，完全不符合土地徵收所要求的最小損害及最後迫不得已原則，這是土地掠奪、土地搶劫。

徐世榮痛批，市府要安置受到南鐵東移影響的居民，明明在附近有土地，卻硬把他們安置到台南機場那邊，有許多老人家因此遠離原來的生活圈，但老人家無法離開，為了買菜、看醫生、到銀行，都要回到原來生活的地方，到習慣的市場才會買菜；他們不只被剝奪房子，也被剝奪了生活，心中許多鬱悶，有人甚至因此抑鬱而終。

徐世榮說，為了避免這種情況，他早就當面跟賴清德建議，第一次是在成大工程論壇，他要討論有沒有符合土地徵收要件，賴清德只講工程；第二次在市府辦228活動當天，上午跟賴清德見到面，再次說明鐵路不用東移、原軌地下化的方案，以及土地徵用、土地徵收的不同，徵用是跟人民租借土地，等工程完工之後，土地可以歸還人民，雖徵用也要拆掉部分房子，但人民可以拿回土地，重新把房子蓋回來，結果賴清德只說「反正一樣都是拆，那就拆吧」。

這句話令徐世榮印象非常深刻，他說，當場感受到賴清德不是一個真正為人民著想的政治人物；第三次他穿著西裝，走進台南市政府，要再次跟賴清德說明，結果是被警察「請」出去。他指出，南鐵東移的土地徵收完全牴觸「比例原則」，不尊重及剝奪、侵害人民基本人權。

徐世榮舉例甫獲得諾貝爾和平獎、曾經擔任聯合國人權事務高級專員的南非法官皮萊（Pillay），2017年在兩公約人權報告審查結論性意見與建議指出「審查委員會持續關切在中華民國（台灣）正發生的驅離與剝奪土地的頻繁程度。土地徵收、市地重劃、都市更新及其他政策，正導致全國各地對住房與土地權的侵害」、「委員會建議，所有與國內住房與土地政策有關的地方及中央法規應修正，以符合中華民國（台灣）的國際人權義務」。

徐世榮表示，國際審查委員會多次指出我國在土地權及居住權保障方面皆未落實，目前土地徵收、都市計畫都被中央、地方政府掌控，獨斷、人民根本無法參與，等家園要被徵收收到通知才驚呼「怎麼會這樣」，造成不斷的抗爭。

徐世榮說，都市計畫法、土地徵收條例都是威權時代產物，不合時宜的相關法令一定要修法，必須讓人民一起來界定，而非少數人獨斷，「民進黨在野時講要民主、要修法，結果自己執政，嘗到威權統治的甜頭」，適逢選舉，千萬不能讓政治人物宛如戴上魔戒，捨不得拿下來，享受權力的滋味，恣意剝奪人民的財產。