還沒放棄！南鐵東移自救會長喊「拒搭」：你們被掠奪一次就知道

台南市區鐵路地下化17日第一階段通車，但當年「反南鐵東移自救會」成員至今難以釋懷。自救會長陳致曉是最後兩個拆遷戶之一，他表示，身為知識分子，持續聲請釋憲，不會放棄，而他老家土地剩3平方公尺，會蓋座紀念碑，「留下民進黨幹過這件事，是台南市的恥辱，永遠留在那裡」。

陳致曉現任台科大光電工程研究所副教授，他接受本報採訪說，過去已經表明，早期日本人為了閃避溪流，將鐵道建築在丘陵脊脈上，以避洪災，南鐵東移卻反而再將永久軌道置於舊河道，為了施工還大量抽取地下水，他無法預測之後會發生什麼事，「我們家絕對不會搭乘這條路線的台鐵」。

對於南市東區青年路老家遭拆，陳致曉說，行政機關的土地徵收、都市計畫是戒嚴時代留下的法令，虛構「公共利益」、假借「公共建設」，強徵百姓土地，用來作為投機炒作及累積財富的工具，民進黨完全沒有要改；政府掠奪土地，對老百姓生活影響很嚴重，「你們自己被掠奪一次就知道了」。

陳致曉直言，政府強制徵收後，所謂的照顧都是做做樣子，多麼不成比例，他看到不少75歲以上居民，離開老家不到3、4年就離開人世，而他知道所有工具都在民進黨手上，絕對打不贏，所以先為98歲父親陳割、95歲母親陳蔡信美留後路，提早安排安置到台南仁德區，目前兩人非常健康。

談到父親，陳致曉說，「我爸爸是台南工學院（成功大學前身）土木系最年輕的大一生，17歲就跳級就讀」，228時陳父參加學生自治會的接管派出所行動，維護治安，對國民黨深惡痛絕，對民進黨充滿期待，殷切盼望民主自由，父母也一直熱血支持黨外運動、民進黨，一直到南鐵東移案爆發。

陳致曉表示，讓父母受傷最深的並非土地掠奪，而是深感背叛、信仰崩解、一生理想幻滅，他們無法理解，原以為代表自由、民主、正義、人權的民進黨，其政客竟出賣專業、虛偽扯謊、貪婪專制、不顧是非，然後比國民黨更會包裝，一般市民竟還相信政客，反過來敵視被迫害者。

他說，父親原本是甲等土木技師，曾赴日學習最新水庫工程技術，引介回台灣，並在烏山頭水庫需大整治時進行工程規畫，因一生理想與期待破滅，當時嚴重憂鬱以致失智，只有母親都是一直都非常清醒與堅定。

陳致曉指出，父親日前被發現有大腸癌開刀，住院時神智不清，結果當父親剛恢復清醒，開口馬上就說起南鐵東移，「規畫鐵路地下化的工程師要抓去槍斃，不專業，沒有把安全放在最高位置，工程師聽上面命令來搞土地，完全沒有職業道德」。

提起老家，陳致曉介紹說，當年父母是找了名建築師共同參與設計，蓋了二層樓，還有花園，用最好的建材，屋裡的費雯麗螺旋梯是「櫸木扶梯」用特別工法做的，曾經蓋起來之後不滿意，三度敲掉重蓋才誕生，有建築系的老師到家裡參觀，也都覺得不得了、稱讚「Amazing」。

陳致曉提到，他們家蓋好後，附近許多住家都抄他們家的設計，妻子後來去德國漢堡的博物館，還看到附近有建築完全就是當年他們家的模樣，裡面也是螺旋樓梯，結果房子原本要放棄所有權，捐給政府作為公共藝術，但時任市長、賴清德總統不敢收，怕留下抗爭印記。

陳致曉說，土地不是完全被徵收，還有三平方公尺，老家種的樹還在原址，每隔一陣子就會回去看，將來會蓋一座紀念碑，「留下民進黨幹過這件事，有權力愛怎麼做就怎麼做，這是台南市的恥辱」。

談到賴清德總統，陳致曉批說「我對他有深刻認識」，賴總統認為沒有人敢違背他的意志，而陳家因為對抗他，違反他的意志，賴恨陳家恨得要死，但他如果不抗爭，以後要怎麼看待自己？決定不放棄，鐵道東移案目前正聲請釋憲，卻也不抱希望，因大法官也是民進黨的人，

對於政府當年的補償，陳致曉說，在法院沒有完整判決、居民取得完整司法救濟前，就強拆家園，陳家遭受巨大的財產損失，地上物僅補償70萬、土地補償數百萬元，然而爭議從來沒有落幕，鐵道局現在美化對外宣稱說做多好、多人道，兼顧正義，十分諷刺。

陳致曉直言，適逢選舉，若沒有政黨輪替，繼續寵信民進黨，類似悲劇會繼續發生，永遠不會有公平正義；他呼籲，不只執政黨要政黨輪替，若在地政府現在是民進黨，選舉時就不要投，反之在地政府現在是國民黨也不要投，地方政府也要政黨輪替，才不會讓執政者變成土霸王，殘暴不仁。