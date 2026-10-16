嘉義六腳首座公立住宿式長照機構上梁 可供100床2027年完工

嘉義縣六腳鄉成立首座公立「衛生福利部朴子醫院六腳住宿式長照機構」，衛生福利部斥資1億9830萬元，委託內政部國土管理署代辦，目前工程進度達40%，縣長翁章梁今天參加上梁典禮，未來提供100床住宿式長照服務，預計2027年10月完工，讓長者就近接受照顧。

內政部國土管理署中區都市基礎工程分署長陳俊雄說，朴子醫院六腳住宿式長照機構今年1月動土、2月正式開工，預計2027年10月完工，目前基地工程進度約40%，超前近10個百分點，有機會提早完工；此外，朴子醫院東石分院將在下周公開招標，提升偏鄉醫療及長照服務。

縣長翁章梁說，嘉義公共運輸不方便，就近照顧長者非常重要，衛福部推動新建六腳住宿式長照機構，協助處理土地、經費等問題，過程一波三折，最終在大家努力下順利推動，未來將有100個床位、日間照顧中心，但嘉義縣長照資源仍落後六都，期盼中央持續協助完善。

朴子醫院院長曹承榮表示，六腳住宿式長照機構將整合醫院資源及照護團隊，依長者需求提供服務，除了住宿型長照服務，另也提供30床日間照顧，落實長照3.0政策，串聯醫療、居家護理及機構安寧等服務，促進醫療與長照緊密銜接，落實在地安老、老有所終願景。

衛生局長趙紋華說，六腳住宿式長照機構基地位於六合國中舊址，新建2層樓RC建築物，合計提供100床住宿式照顧，補足海區長照量能，另有新港、竹崎及布袋共601將陸續擴建，縣府也持續與衛福部朴子醫院、嘉義醫院及台中榮民總醫院灣橋分院合作，完善長照服務網絡。

立委蔡易餘說，朴子市以西地區醫療資源嚴重匱乏，包括東石鄉、布袋鎮、義竹鄉、六腳鄉，原先朴子醫院受限嘉義長庚醫院，無法聘請更多公費醫師，也沒有病床數可升級，直到後來水上鄉人口數由嘉市移回，才順利爭取設立朴子醫院東石分院等，希望照顧更多人。

嘉義縣六腳鄉首座公立住宿式長照機構工程進度達40%，縣長翁章梁今天參加上梁典禮。記者黃于凡／攝影

嘉義縣六腳鄉首座公立住宿式長照機構工程今天上梁，預計2027年10月完工，提供100床住宿式長照服務。記者黃于凡／攝影