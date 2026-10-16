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台南布可小星球2.0再升級 新增家長介面串聯親子共讀

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市教育局舉辦「布可小星球2.0升級操作說明會」，全市280所幼兒園教師參與，介紹平台升級功能及操作方式。圖／教育局提供
台南市教育局舉辦「布可小星球2.0升級操作說明會」，全市280所幼兒園教師參與，介紹平台升級功能及操作方式。圖／教育局提供

為培養幼兒閱讀習慣，台南市政府教育局推出「布可小星球2.0」，新增家長參與介面，讓家長掌握孩子在幼兒園的閱讀紀錄，也能記錄家庭共讀情形，串聯園所與家庭的閱讀經驗。教育局昨天舉辦升級操作說明會，邀集全市280所幼兒園教師參與，協助第一線教保人員熟悉平台新功能，讓閱讀教育從幼兒園延伸至家庭。

市長黃偉哲表示，閱讀是培養孩子語言表達、思考能力及學習興趣的重要基礎，幼兒階段更是建立閱讀習慣的關鍵時期。市府持續充實閱讀資源、營造閱讀環境，並鼓勵家庭共同參與，希望讓閱讀融入孩子日常生活，從小培養喜愛閱讀的習慣。

教育局長鄭新輝表示，幼兒閱讀需要長期累積，也需要教師與家庭共同陪伴。此次邀集全市280所幼兒園教師參與操作說明會，協助教保人員熟悉平台升級功能，讓數位工具融入教學現場，成為教師觀察幼兒閱讀表現、規劃課程及陪伴孩子閱讀的實用工具。

教育局指出，「布可小星球」自2022年推出以來，提供幼兒園教師及家長繪本與閱讀教學資源，引導幼兒透過共讀、提問與分享培養閱讀興趣。此次2.0版本優化園所及教師操作介面，讓閱讀紀錄更便利，教師可記錄幼兒參與閱讀的情形，作為教學觀察及課程規劃參考。

此次升級另一項重點是新增家長參與介面，家長可了解孩子在園所的閱讀紀錄，並在親子共讀後記錄家庭閱讀活動，讓園所與家庭的閱讀經驗相互串聯，逐步累積幼兒完整的閱讀歷程。

教育局表示，期盼透過「布可小星球2.0」串聯教師、園所與家庭，讓教師掌握幼兒閱讀情形，家長也能更自然地參與親子共讀，共同營造生活化的閱讀環境，從小培養孩子的閱讀興趣。

親子 台南 幼兒園 黃偉哲 教育局

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