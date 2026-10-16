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南鐵東移明通車 黃春香家被拆喊永遠的痛「母親罵我不孝女隔年過世」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
南鐵東移拆遷戶黃春香，家裡面積少了3分之2，剩不到15坪空間，她說，房子被「截彎取直」，其中11號連樓梯都沒了，成了畸零地，根本無法住人。記者邵心杰／攝影
南鐵東移拆遷戶黃春香，家裡面積少了3分之2，剩不到15坪空間，她說，房子被「截彎取直」，其中11號連樓梯都沒了，成了畸零地，根本無法住人。記者邵心杰／攝影

台南市區鐵路地下化明天通車，今晚賴清德總統將南下出席「台南鐵路地下化通車入厝典禮」，見證台南車站的「最後一夜」。為了鐵路地下化，當年市長賴清德強拆沿線住戶，最後兩戶拆遷戶之一的黃春香至今無法釋懷；賴清德總統九月十日為台南新車站揭牌時向拆遷戶說「對不起」，黃春香直言「在傷口灑鹽」，拭淚說當年102歲老母親因此受到刺激，精神變得恍惚，甚至舉著拐杖罵她不孝女，隔年就過世，是她心中永遠的痛。

黃春香住處位於北區開元路附近，原本家裡有11號、13號兩棟，經工程拆除後分別剩5.9坪、9坪，主要活動空間在13號，她仍住在裡面過日子。

她說，原以為事過境遷了，賴總統日前再次喚起塵封已久的回憶，氣到雙手直發抖。她表示，想到十年來的陳抗，經二次東移、三次強拆，當局半騙、半威脅的強拆，房子「截彎取直」，11號連樓梯都沒了，成了畸零地，13號原老母親住的房間全拆了，現在房子面積少了3分之2，從騎樓到牆面僅剩不到廿尺深；「足凝（閩南語：很抑鬱之意）」，她不斷嘆氣說。

「連一間房間都不讓她住」她說，當年老母親怪罪她，為何叫警察把房子給拆了，讓老母親找不到自己的房間，可以安享天年，是她最、最、最難過的事。

然而，外界誤解拆遷戶不斷陳抗，阻礙公共利益，甚至有人從已拆除的舊開元橋上丟石塊砸破其住家玻璃或大罵三字經，黃春香說，她光明磊落，為了捍衛自己安身立命所在，沒有啥麼好怕的。

她說，迄今仍不解當局從未思考往西面大片公有地建設，反而往東面公有地及民地規畫，「鐵道沒有東移，只是做在東邊」的政治語言，不少拆遷戶陷入陳抗及工作兩難，總不能為了抗議而丟了工作，最後被迫妥協而簽下同意書，甚至家長擔心子女在市府等公務機構上班，因而影響工作，敢怒不敢言。

她表示，當初市府以每坪約廿萬、地上物約三萬補償，都還了房子的貸款，然而，房子強拆後，心想照護住宅可作為拆遷安置，經向交通部反映後由市府處理，過了好一陣子都沒有消息，事後詢問後才得知需依市價每坪卅八萬元，令她望之卻步，質疑遭故意刁難。

台南鐵道地下化通車在即，她說，通車是必然的，也祝福他們，但對拆遷過程的林林總總，輕輕帶過很不應該，然而，當局真的是為公共利益嗎？還是搶占百姓房子在做，這一整排被拆的稀稀落落的房子，不會因為通車而結束，正為這段歷史作見證。

<a href='/search/tagging/2/南鐵東移' rel='南鐵東移' data-rel='/2/118004' class='tag'><strong>南鐵東移</strong></a>拆遷戶黃春香，家裡面積少了3分之2，房子從騎樓到牆面僅剩不到20尺深，剩不到15坪空間，她仍在裡頭過日子。記者邵心杰／攝影
南鐵東移拆遷戶黃春香，家裡面積少了3分之2，房子從騎樓到牆面僅剩不到20尺深，剩不到15坪空間，她仍在裡頭過日子。記者邵心杰／攝影

南鐵東移拆遷戶黃春香，家裡拆到剩不到15坪空間，她對賴清德總統九月十日為台南新車站揭牌時，向拆遷戶說「對不起」，直言此事是「傷口上灑鹽」。記者邵心杰／攝影
南鐵東移拆遷戶黃春香，家裡拆到剩不到15坪空間，她對賴清德總統九月十日為台南新車站揭牌時，向拆遷戶說「對不起」，直言此事是「傷口上灑鹽」。記者邵心杰／攝影

南鐵東移拆遷戶黃春香位於北區住處，從四樓屋頂俯看行駛台鐵列車，她說，這一整排被拆的稀稀落落的房子，不會因為台南鐵路地下化通車而結束，正為這段歷史作見證。記者邵心杰／攝影
南鐵東移拆遷戶黃春香位於北區住處，從四樓屋頂俯看行駛台鐵列車，她說，這一整排被拆的稀稀落落的房子，不會因為台南鐵路地下化通車而結束，正為這段歷史作見證。記者邵心杰／攝影

南鐵東移拆遷戶黃春香，家裡有11號和13號兩間，被拆後面積少了3分之2，剩不到15坪空間。記者邵心杰／攝影
南鐵東移拆遷戶黃春香，家裡有11號和13號兩間，被拆後面積少了3分之2，剩不到15坪空間。記者邵心杰／攝影

南鐵東移 過世 母親

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