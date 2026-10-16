台南柳營酪農投入科技轉型永續經營 黃偉哲肯定智慧酪農循環經濟成果

台南酪農投入科技轉型、永續經營見成果。市長黃偉哲今天參訪柳營桂芳牧場，聽取場主曾仁瀚、台以八翁畜牧糞尿資源化處理中心總經理周宗毅介紹在地酪農產業導入智慧科技、改善飼養管理及推動畜牧廢水資源化的成果。

黃偉哲表示，柳營是台南重要酪農產業聚落，面對產業人力及經營環境挑戰，導入智慧科技是提升競爭力。以桂芳牧場為例，自動化擠乳系統，減少人力需求、提升作業效率，兼顧乳牛健康與生乳品質，展現傳統酪農產業轉型的成果。

黃偉哲指出，酪農產業升級除改善生產效率，也須兼顧環境永續。台以八翁畜牧糞尿資源化處理中心，將畜牧廢水轉化為沼氣能源及農業肥料，不僅減少環境汙染，也讓廢棄物創造利用價值，將持續結合中央資源，協助酪農引進創新技術、拓展鮮乳加工應用及推動循環利用，促進地方產業永續發展。

農業局指出，桂芳牧場第二代曾仁瀚接手，改變傳統酪農生產模式及打造友善飼養環境，導入牛隻感測器、智能監控項圈、圓盤式搾乳設備等智慧科技設備，掌握牛隻生理數據，確保動物福祉及減少勞動力。牧場也結合畜牧糞尿資源化處理、將畜牧廢水沼液沼渣施灌農地肥分使用，實踐「黑金變黃金」的循環永續理念。

曾仁瀚妻子獸醫師傅芊純投入牧場經營與食農教育，夫妻經營「酪農爸爸獸醫媽媽」粉絲專頁，分享酪農知識，並為學童、親子等不同對象設計食農體驗課程，讓民眾互動認識乳品生產過程與酪農工作，拉近消費者與產業的距離。

環保局表示，台以八翁畜牧糞尿資源化處理中心為全國首座酪農綠能循環中心，由21戶酪農、能源業者及政府、研究單位打造，沼氣發電、沼渣製肥及沼液灌溉將畜牧廢水轉為可用資源。每日可處理329噸畜牧廢水，預計削減急水溪流域34%的畜牧汙染量，兼顧河川水質改善及酪農廢水處理需求。

經發局說，柳營地方創生計畫去年通過3項事業提案，核定經費共980萬元，獲中央補助逾835萬元。桂芳牧場及台以八翁處理中心分獲經濟部補助140萬元、環境部補助600萬元，協助地方產業轉型。

台南柳營酪農投入科技轉型永續經營，市長黃偉哲肯定智慧酪農循環經濟成果。圖／台南市政府提供

台南柳營酪農投入科技轉型永續經營，市長黃偉哲肯定智慧酪農循環經濟成果。圖／市政府提供