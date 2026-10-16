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台南大佳里區「三大心聲、五大希望」萬人連署 今宣布達標

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南大佳里區21公民團體發起「三大心聲、五大希望」萬人連署宣布達標。記者周宗禎／攝影
台南大佳里區21公民團體發起「三大心聲、五大希望」萬人連署宣布達標。記者周宗禎／攝影

台南大佳里地區21個公民團體發起「萬人公民連署」，呼籲大家支持「三大心聲、五大希望」，今天宣布已累計1萬1815人達標，並委託在地市議員陳昆和反映民意爭取溪北建設。

「佳里鄉親三大心聲、五大希望萬人公民連署」，自8月29日至今近兩個月，截至10月15日書面及網路連署突破萬人目標，希望凝聚地方民意、爭取佳里地區重大建設。

連署聚焦「三大心聲、五大希望」共八項建設訴求。三大心聲包括：一、爭取佳里公園大道整體創新規劃建設，二、爭取國民體育大型場館，打造多功能活動中心，三、爭取興建金唐殿後方停五及公四解編為停車場。

五大希望包括：一、加速佳里鹽分地帶文化中心完成；二、活化蕭壠文化園區，帶動地方繁榮；三、解編佳里多處公園預定地，讓土地活化利用；四、爭取佳里對外交通建設，完善區域聯外路網；五、改善佳里工業區聯外道路，活化產業與經濟發展。

今天說明會21個社團發起人中10人代表出席，金唐殿主委黃維明代表宣布連署成果，期盼中央與台南市政府正視溪北地區發展需求，積極推動地方建設。

連署採書面及網路進行，有固定連署站、夜市設攤宣導、拜訪親友、現場簽署及社群網路宣傳廣邀鄉親參與。統計至15日書面紙本連署累計8700人，網路線上連署累計3115人合計1萬1815人次，展現地方對建設發展的高度關注。

黃維明表示，「三大心聲、五大希望」是佳里鄉親長期以來共同的期待，金唐殿後方停車場問題尤其受關注，期盼相關單位正視地方需求，積極研議可行方案，改善地方停車及交通環境。

陳昆和表示，感謝21個社團負責人及廣大鄉親支持託付，連署代表地方對建設發展殷切期待。他承諾持續向市府反映民意、爭取建設，推動各項訴求獲具體回應。

陳昆和指出，地方建設應考量整體區域發展，除佳里另一層的目的，是請求中央與地方應均衡溪南溪北建設發展，不能讓溪北繼續弱化，所以爭取七股、將軍、西港、學甲及北門等大北門地區發展，也是這次公民聯署的主要目的。

台南大佳里區21公民團體發起「三大心聲、五大希望」萬人連署宣布達標。記者周宗禎／攝影
台南大佳里區21公民團體發起「三大心聲、五大希望」萬人連署宣布達標。記者周宗禎／攝影

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台南大佳里區21公民團體發起「三大心聲、五大希望」萬人連署宣布達標。記者周宗禎／攝影
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台南 陳昆和 公民團體

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