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高鐵嘉義聯外輕軌協商案 藍議員轟中央：評估倒退敷衍嘉義人
高鐵嘉義聯外輕軌案，嘉義市長黃敏惠前天率市府團隊赴行政院與院長卓榮泰協商，達成三項結論，市府表態「不滿意但接受」，嘉義市議會國民黨團痛批中央未承諾全額負擔建設經費，還要求重新修正可行性評估，恐使計畫倒退、延宕至少二年，並以台灣俚語「放屁安狗心」形容協商結果，批評中央敷衍嘉義人。
交通處長呂獎慧表示，中央與地方協商取得進展並不容易，市府不得不接受結論。後續計畫修正依中央規定須由嘉縣市其中一方辦理，嘉市已完成可行性評估，將由市府接續修正；至於如何分攤建設經費仍須協商。
議員張秀華指出，市府二○二四年已完成高鐵聯外輕軌可行性評估並提報交通部，中央卻要求擴大延伸、重新修正評估，仍由市府執行，不僅增加行政負擔，也可能讓推動多年的計畫重新來過。這次協商對經費分攤僅稱將專案協商，始終沒有明確答案，要求市府不能接受這樣的協商結果。
議員鄭光宏也批評，中央要求擴大延伸、修正藍線捷運可行性評估，形同要求市府重辦作業，恐使計畫倒退至少二年。他質疑，市府與交通部既未就經費及計畫修正等關鍵問題取得共識，市府卻以「不滿意但接受」形容結果，無法回應市民的期待。
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