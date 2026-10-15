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台南市場小吃拚電商！3家老店導入量產技術 賣向全台

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市府今天在西市場舉辦輔導市場好物升級成果發表會，讓傳統市場好物接軌新商機。圖／台南市政府提供
南市府今天在西市場舉辦輔導市場好物升級成果發表會，讓傳統市場好物接軌新商機。圖／台南市政府提供

台南市政府今天在西市場舉辦「台南好呷市X市場好物優化PLUS成果發表」記者會，公布東菜市市場「月霞麵攤」、西門淺草市場「誠仔虎咬豬」及學甲市場「榮坊米食」3家入選業者，透過商品規格化、食品加工及冷鏈物流等輔導，讓台式肉燥、梅干扣肉刈包、古早味清粿等市場人氣小吃突破地域限制，未來可望透過電商平台銷售，讓全台消費者在家也能品嘗台南味。

市長黃偉哲表示，台南傳統市場孕育許多特色美食，此次入選的台式肉燥、梅干扣肉刈包及古早味清粿，都是深受消費者喜愛的在地小吃。市府透過專業輔導，協助攤商將傳統美食轉化為符合現代消費需求的商品，建立標準化製程，維持不同批次產品的品質與口味。

黃偉哲指出，傳統市場小吃講究手工與古早風味，但要拓展銷售市場，還須兼顧食品衛生、品質穩定及購買便利性。市府推動市場好物優化計畫，透過專業技術改善製程與保存方式，協助人氣商品具備量產及跨區銷售能力，讓傳統美食保留原有特色，也為攤商開拓更多商機。

經濟發展局表示，本次計畫透過公平公開的評選機制，選出3家具有發展潛力的市場特色美食，並由台南在地企業利鑫豐食品公司協助量產，導入常溫生產、冷鏈保存及物流配送技術，後續規劃透過電商平台銷售，降低消費者購買在地市場美食的地域限制。

市場處指出，計畫除協助商品開發，也提供數位行銷、食品生產及通路經營等輔導，並透過產品檢驗認證，提升業者品牌競爭力。未來將持續發掘傳統市場特色商品，協助攤商突破實體攤位的銷售限制，拓展更多元的銷售通路。

黃偉哲也提到，西市場已有百年歷史，經市府整修及周邊環境優化後，結合傳統市場、文創市集與特色店家，成為兼具文化保存、生活機能及觀光功能的「活古蹟」。市府歡迎民眾走訪西市場、國華街、友愛街及神農街，品嚐台南美食、欣賞歷史建築，感受在地文化。

市長黃偉哲期許讓傳統市場人氣商品有穩定量產與跨區銷售，讓消費者更便利的享受台南美食。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲期許讓傳統市場人氣商品有穩定量產與跨區銷售，讓消費者更便利的享受台南美食。圖／台南市政府提供

台南市經發局遴選出的三家攤商為東菜市市場「月霞麵攤」、西門淺草市場「誠仔虎咬豬」及學甲市場「榮坊米食」。圖／台南市政府提供
台南市經發局遴選出的三家攤商為東菜市市場「月霞麵攤」、西門淺草市場「誠仔虎咬豬」及學甲市場「榮坊米食」。圖／台南市政府提供

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