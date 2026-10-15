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台南包租代管媒合破1.5萬件 擴大租金補貼核定逾8萬件

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市都發局服務櫃台協助民眾申辦租金補貼。圖／台南市都發局提供
台南市都發局服務櫃台協助民眾申辦租金補貼。圖／台南市都發局提供

台南市政府配合中央推動社會住宅包租代管租金補貼政策，活化民間空屋、減輕民眾租屋負擔。市府統計，2018年至2025年，社會住宅包租代管前四期累計媒合逾1萬2000件，第五期自去年10月起由國家住宅及都市更新中心統一辦理，截至今年9月再媒合逾3000件；另今年度中央擴大租金補貼專案已受理逾10萬件，核定逾8萬件。

市長黃偉哲表示，市府除持續興辦只租不售的社會住宅，也同步推動包租代管、租金補貼等多元住宅政策，透過增加住宅供給及減輕租金負擔，回應不同族群的居住需求。

黃偉哲指出，台南市自2022年起配合中央辦理300億元中央擴大租金補貼專案，透過增加補貼戶數、提高補貼金額、放寬申請資格及簡化申請程序，協助更多有租屋需求的民眾。補貼對象涵蓋單身青年、新婚家庭、育兒家庭及弱勢族群，並依申請人身分及地區級距核定補貼金額，特定族群另有加碼補助，減輕租屋經濟壓力。

市府表示，包租代管計畫主要鼓勵房屋所有權人將閒置空屋，或無暇自行管理的房屋加入計畫，出租給有租屋需求的民眾，透過租賃業者協助媒合及管理，讓房東活化資產、房客增加租屋選擇，達到互利效果。

都發局指出，市府將持續穩健推動社會住宅興辦，同步透過包租代管及租金補貼等措施，增加住宅供給、活化民間空屋並降低租屋負擔，保障市民居住權益，逐步朝宜居城市目標邁進。

租金補貼 包租代管 台南

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