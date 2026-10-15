影／在地職人與青農聯手 台南果園風土餐酒會下月登場

台南市多名年輕職人與青農聯手，並以台南在地文化、風土美食、溪北特產入菜，推廣果園風土餐酒會將在下月登場，希望在秋高氣爽超chill品嘗特色饗宴，反應超乎預期，40個名額日前已報名搶購一空。

這項特色美食結合食農教育、餐飲文化、在地風俗民情，包括有新營威記原汁排骨湯、東區鯤島khuntor餐酒館、麻豆庄稼狼果園、麻豆堤岸田園聯名，並與溪北當地青農與在地店家、職人們，以溪北特產如後壁洋香瓜、麻豆紅柚、大白柚等訴求為出發點，安排下月14日下午3時30分在麻豆農會柚兒園、庄稼狼果園、堤岸田園舉辦「秋稼果園餐酒會」活動。

品牌曾入選「台南400年代表美食」以及「台灣百大伴手禮」的威記老闆張威展、百大青農陳柏仰、柚農林皇文、鯤島khuntor餐酒館老闆李政諭等人今聯手開記者會說明活動特色，表示讓大家看見地方職人的熱情、生命力、亦將台南的好人好事、好物及風土文化推廣讓更多人知道。

現場也展示一些手製特色料理，例如麻豆碗粿不加肉燥，飄出柚子酒香，還有東山桂圓東坡肉、烏魚子義大利麵等特色料理，將傳統小吃化為創意調酒，還把餐桌搬進柚子園。

東山桂圓東坡肉出自張威展之手，運用東山桂圓與蜂蜜來製作東坡肉，將傳統江浙名菜融入台南溪北當地風味。

鯤島餐酒館負責人李政諭，則以傳統碗粿為靈感，使用碗粿碗盛裝調酒，頂部淋上蛋白泡沫模擬外觀，再以柚子酒呼應麻豆文旦，外型像碗粿，入口卻是柚香與酒味，「混搭」味覺，更讓初嘗者驚豔。

他們指出，此活動乃屬地方職人與青農們自發性活動，不靠任何政府資源補助，希望透過此餐酒會活動製造話題性，延伸網路觸及率，每場計畫活動,會設計出五感體驗(聽覺、視覺、味覺、觸覺、嗅覺)內容，讓每個參與者形成記憶連結,進而分享在地的美好,而不是一次性體驗消費，並願意再次參與。

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台南市多名年輕職人與青農聯手，並以台南在地文化、風土美食、溪北特產入菜，推廣果園風土餐酒會將在下月登場。記者謝進盛／攝影

東山桂圓東坡肉出自張威展之手，運用東山桂圓與蜂蜜來製作東坡肉，將傳統江浙名菜融入台南溪北當地風味。記者謝進盛／攝影

台南麻豆著名的紅文旦果肉誘人。記者謝進盛／攝影