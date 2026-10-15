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「2026十鼓萬聖囪擊音樂祭」24日起三天在百年仁德糖廠遺址登場

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「2026十鼓萬聖囪擊音樂祭」24日起一連三天在百年仁德糖廠遺址登場。圖／主辦單位提供
「2026十鼓萬聖囪擊音樂祭」24日起一連三天在百年仁德糖廠遺址登場。圖／主辦單位提供

台南十鼓文創園區今天宣布舉辦「2026十鼓萬聖囪擊音樂祭」，24日起一連三天在百年仁德糖廠遺址登場。知名樂團、歌手演出結合萬聖市集、極限體驗，要「把音樂祭變成一整天的冒險」。

主辦單位表示，這是萬聖節前夕唯一可以在老糖廠逛跨國手作市集、聽團狂歡、體驗極限運動的音樂祭。而創意市集不再只是等演出的空檔，而是整場體驗的一部分。

承辦人員說，樂迷能在全台唯一夢糖劇場近距離與心愛的樂團接觸，更能一站式體驗包含TRASH、陳忻玥、福夢、香蕉哥哥及手合鐵鼓 Cross Metal等16組超強卡司演出。更有50家特色品牌串聯辦「萬聖市集」。

音樂祭採單日一票到底方式規畫，一張音樂祭門票不只是進場看完表演就離開，而是一段從白天延續到夜晚的完整行程。讓樂迷不只進場聽團，更能從白天一路玩到夜晚，在煙囪、糖倉、製糖機械與百年建築之間，體驗「只有十鼓才有的萬聖搖滾狂歡」。

十鼓表示，「萬聖囪擊音樂祭」打破傳統戶外音樂祭草地框架，表演舞台移師至亞洲唯一的台糖工業遺址室內劇場。利用百年糖廠製糖核心五道壓榨機廠房改建，完全保留原先廠房的設備，架高而建專業演出舞台，階

梯式觀眾座位，透明玻璃底下可見百年製糖機械風華。

活動每日上午11時至下午6時30分，市集將在於園區代表性的百年大榕樹「生命之樹」周邊開辦

「2026十鼓萬聖囪擊音樂祭」24日起一連三天在百年仁德糖廠遺址登場。圖／主辦單位提供
「2026十鼓萬聖囪擊音樂祭」24日起一連三天在百年仁德糖廠遺址登場。圖／主辦單位提供

「2026十鼓萬聖囪擊音樂祭」24日起一連三天在百年仁德糖廠遺址登場。圖／主辦單位提供
「2026十鼓萬聖囪擊音樂祭」24日起一連三天在百年仁德糖廠遺址登場。圖／主辦單位提供

「2026十鼓萬聖囪擊音樂祭」24日起一連三天在百年仁德糖廠遺址登場。圖／主辦單位提供
「2026十鼓萬聖囪擊音樂祭」24日起一連三天在百年仁德糖廠遺址登場。圖／主辦單位提供

「2026十鼓萬聖囪擊音樂祭」24日起一連三天在百年仁德糖廠遺址登場。圖／主辦單位提供
「2026十鼓萬聖囪擊音樂祭」24日起一連三天在百年仁德糖廠遺址登場。圖／主辦單位提供

遺址 音樂 萬聖節

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