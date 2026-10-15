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嘉市敬老卡擴大使用長輩搭小黃碰壁 議員要求改善擴大使用

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
議員王浩（右）質詢社會處長李思賢。記者魯永明／翻攝
議員王浩（右）質詢社會處長李思賢。記者魯永明／翻攝

嘉義市敬老卡擴大使用範圍，原盼讓長輩享有便利交通生活福利，實際使用卻傳不少問題。議員上午質詢，敬老卡8月開放搭乘計程車，長輩反映叫不到車、部分司機拒載，甚至有計程車未裝讀卡機，導致敬老卡無法使用，要求市府改善叫車機制、增加合作車隊，擴大敬老卡用途，讓每月1200點不只看得到，更能真正用得到；社會處長李思賢表示，市府將研議增加合作車隊，並改善叫車APP介面，提升長輩叫車的便利性。

議員黃盈智質詢，目前敬老卡雖擴大使用範圍，但不少長輩反映，每月1200點的福利實際使用並不方便，尤其搭乘計程車仍有不少限制，市府應檢討，讓敬老卡發揮照顧長者的功能。

議員黃露慧質詢，敬老卡開放搭乘計程車，原希望解決長輩交通需求，卻陸續傳出叫車困難、司機拒載，以及車輛沒裝讀卡機等問題，顯示服務普及率仍有改善空間。建議市府增加合作車隊，設置專線申訴電話或敬老卡叫車專線，讓長輩遇到問題時能即時獲得協助，建議敬老卡使用範圍，擴及醫療院所掛號費，便利商店購物，讓長輩依照自身需求靈活運用福利，提升生活便利性。

議員王浩質詢，敬老卡預算執行率偏低，65歲以上長者平均每月使用點數約500至00點，顯示使用方有改善空間。如今雖然增加台鐵及計程車等交通用途，但若使用限制多、服務不夠普及，仍難以讓長輩充分受惠。建議市府持續擴大適用範圍，讓敬老卡更貼近長者日常生活。

對此，社會處長李思賢表示，目前與市府簽約合作計程車隊包括大都會與台灣大車隊，其中台灣大車隊車輛已裝設讀卡機，大都會則有

100輛計程車加入服務，2家車隊合計約有1600輛計程車可供使用。市府將研議增加合作車隊，並改善叫車APP介面，提升長輩叫車的便利性。李思賢表示，市府研議進一步擴大敬老卡使用範圍，包括醫療院所掛號費 及銀髮健身俱樂部等，希望讓長者有更多元使用選擇。

議員黃盈智（右）質詢社會處長李思賢。記者魯永明／翻攝
議員黃盈智（右）質詢社會處長李思賢。記者魯永明／翻攝

議員黃露慧（右）質詢社會處長李思賢。記者魯永明／翻攝
議員黃露慧（右）質詢社會處長李思賢。記者魯永明／翻攝

敬老卡 長輩 議員

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