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高鐵嘉義聯外輕軌協商惹議 藍議員轟中央「放屁安狗心」、欺負嘉義人

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
國民黨團書記長張秀華議員（右）質詢交通處長呂獎慧。記者魯永明／翻攝
國民黨團書記長張秀華議員（右）質詢交通處長呂獎慧。記者魯永明／翻攝

高鐵嘉義聯外輕軌爭議持續延燒！市長黃敏惠昨天率市府團隊前往行政院，與行政院長卓榮泰協調達成3項結論，市府表態「不滿意但接受」，上午引發議會國民黨團反彈，國民黨團書記長張秀華議員與議員鄭光宏聯手質詢交通處長呂獎慧，痛批協商結果不僅未能落實中央全額負擔建設經費承諾，還要求重新修正可行性評估，形同讓整個計畫退回原點，至少延宕2年。張秀華以台灣俚語「放屁安狗心」（比喻敷衍給承諾）形容協商結果，直指中央是在講空話、欺負嘉義人。

張秀華質詢，市府2024年就完成高鐵聯外輕軌可行性評估，並提報交通部，中央卻要求擴大延伸、重新修正評估，還是由市府繼續執行，讓人無法接受。她認為，這不僅增加市府行政負擔，更可能使原本已推動多年的計畫重新來過，讓建設進度再度延宕。

她強調，過去府會與里長連署陳情，要求中央兌現全額負擔高鐵聯外軌道建設經費的承諾，此次協商對經費分攤只表示由中央與地方專案協商，未給出明確答案。她以台鐵高架化工程仍須嘉市分攤47億多元為例，質疑中央一再要求地方負擔重大建設經費，對財政資源有限的嘉義市並不公平。

張秀華要求市府不能接受協商結果，應堅定立場，持續要求中央兌現承諾，不是讓市民期待落空。她認為，若可行性評估重新辦理、經費分攤又沒有定案，這次協商根本沒有實質成果。

鄭光宏指出，過去他多次建議市府增加BRT快捷公車班次，作為短期改善嘉市區往返高鐵嘉義站交通的方案，但市府當時總以經費不足或時機未成熟等理由未予採納。如今中央同意BRT增班，反而證明這項措施確實有助於解決當前交通痛點。

鄭光宏認為，協商要求擴大延伸、修正藍線捷運可行性評估，等同要求市府重辦作業，讓已推動多年計畫倒退至少2年。他質疑，市府與交通部既然沒有針對關鍵問題取得共識，卻以「不滿意但接受」形容結果，根本是市府拿來安慰自己的「安慰劑」，無法真正回應市民對聯外軌道建設的期待。

交通處長呂獎慧表示，中央與地方協商能取得進展並不容易，市府不得不接受協商結論。至於後續計畫修正，依中央規定須由嘉縣市其中一方辦理，嘉市既已完成可行性評估，後續仍由市府接續辦理修正作業；至於中央與地方如何分攤建設經費，仍須專案協商。

國民黨團議員鄭光宏（右）質詢交通處長呂獎慧。記者魯永明／翻攝
國民黨團議員鄭光宏（右）質詢交通處長呂獎慧。記者魯永明／翻攝

輕軌 高鐵 嘉義 2026九合一選舉 張秀華

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