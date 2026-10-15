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太魯閣峽谷音樂季暖身！優人神鼓18日東大門旁搶先演出

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣峽谷音樂季今年再度邀請到優人神鼓演出。圖為先前演出照片／太魯閣國家公園管理處提供
太魯閣峽谷音樂季今年再度邀請到優人神鼓演出。圖為先前演出照片／太魯閣國家公園管理處提供

太魯閣峽谷音樂季將於12月5日在太魯閣國家公園台地登場，再度邀請優人神鼓演出。今年更首度將系列活動帶進花蓮市區，10月18日下午5時將在東大門夜市旁的「汎札萊．原夢館」舉辦祈福感恩音樂會，由優人神鼓以精湛鼓藝傳遞祝福，為即將到來的峽谷音樂季暖身。

由太魯閣國家公園管理處舉辦的峽谷藝術音樂季，每年秋季登場，讓民眾在國家公園內「坐看峽谷聽音樂」，享受沉浸式體驗，吸引大批樂迷。今年主場活動登場前，太管處也在10月、11月規畫多場文化展演，邀請民眾提前感受音樂與文化的魅力。

太管處表示，今年適逢太管處成立40周年，峽谷音樂季以「迴聲40」為主題，12月5日上午9時起在太魯閣台地舉辦文化市集，音樂演出分為上、下午兩場，上午10時至中午12時、下午1時30分至4時30分，邀請優人神鼓、一點草木、花蓮高工原舞隊等團隊演出。

今年首度將系列活動帶進花蓮市區，10月18日下午5時起，優人神鼓將在東大門夜市旁的「汎札萊．原夢館」帶來約一小時的演出，以震撼鼓聲傳遞祝福。後續也分別於10月24日、25日及11月14日、15日，在太魯閣台地舉辦4場文化展演，內容包括文化市集及團隊演出。

太管處表示，18日的祈福感恩音樂會可說是峽谷音樂季的「精華濃縮版」，讓民眾不用遠赴太魯閣，就能就近感受鼓聲震撼；12月5日再走進峽谷，聆聽鼓聲在山谷間迴盪，將是截然不同的感動。

太魯閣峽谷音樂季今年再度邀請到優人神鼓演出。圖為先前演出照片／太魯閣國家公園管理處提供
太魯閣峽谷音樂季今年再度邀請到優人神鼓演出。圖為先前演出照片／太魯閣國家公園管理處提供

太魯閣 優人神鼓 音樂

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