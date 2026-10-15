嘉義首創普特融合框架跑步運動會 翁章梁騎三輪跑步車促運動平權

嘉市長黃敏惠任期即將畫下句點，市民是否有機會再領一波現金，引發關注。國民黨團書記張秀華昨天市長施政報告後，再提議普發現金，建議市府視歲計賸餘狀況，評估明年春節前再發現金回饋市民。由於張秀華去年也曾在市長施政報告後提普發3000元消費金臨時動議，獲議會通過，最後黃敏惠不僅接受提議，更加碼至6000元，今年春節前發放，這次張秀華再度出手，市長也未把話說死，府會之間是否已有默契，再度成為外界討論焦點。

2026-10-15 09:38