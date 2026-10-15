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嘉義首創普特融合框架跑步運動會 翁章梁騎三輪跑步車促運動平權
嘉義縣推動普通生與特教生融合運動，今年攜手台灣腦性麻痺運動休閒協會舉辦全台首創「普特融合Frame Running框架跑步運動會」，縣長翁章梁今到嘉義縣立田徑場與特教生一起運動，體驗「三輪框架跑步車」，盼打破隔閡，落實運動平權與融合教育。
翁章梁，Frame Running（框架跑步）源自丹麥，透過專屬三輪框架輔具支撐身體，進行跑步及移動訓練，邀集國中小及敏道家園共112名師生參與，讓身心障礙孩子享受跑步樂趣，也有助提升體能與協調能力，孩子在家長陪伴下參與運動，增進彼此互動。
教育處長李美華說，框架跑步已納入帕拉林匹克運動會正式競賽項目，嘉義縣2019年引進框架跑步運動，協助學校添購設備，目前全縣國中小已配置近30輛專業輔具，與社團法人台灣腦性麻痺運動休閒協會合作，到校巡迴推廣，讓更多特教學生有機會接觸框架跑步。
台灣腦性麻痺運動休閒協會理事長林居鋒說，這是全台首創普特融合框架跑步運動會，希望讓身心障礙者有更多參與運動機會，協會辦公室目前設在嘉義縣，老師至丹麥進修獲取國際證照，未來將持續向全國推廣，明年就能在金門看見三輪框架跑步車。
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