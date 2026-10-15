台南永康三民里活動中心動土 社區活動、長者關懷、水患自主防災兼具

台南市政府編列4515萬元興建永康區三民里新活動中心，今天動土。新中心規畫地上3層，將提供社區活動、長者關懷及水患自主防災等空間，並配合鹽行國中重劃區發展增進地方公共設施。

市府表示，新建總樓地板面積709.5平方公尺，一樓規畫為大禮堂，供社區活動及政令宣導使用；二、三樓設置水患自主防災社區及關懷據點等專案教室，提供不同年齡層居民多元服務。

市長黃偉哲與市議員陳秋萍、黃肇輝、楊中成、林冠維、李鎮國、林燕祝、朱正軒出席動土典禮。黃偉哲表示，市府以每個里都有活動中心為目標，近年已完成34里的活動中心，另有25里正在施工，其餘持續辦理設計及招標。活動中心是居民交流重要場所，可供辦婚宴、媽媽教室、社區共餐及長者關懷等活動，滿足地方需求，也有助凝聚社區向心力。

黃偉哲指出，近年建材及工程成本持續上漲，市府要求各局處優先採用容易取得、便於維護的材料及務實工法，兼顧工程品質與後續維修需求。此案經費市府自籌，工期預計360天，期許施工團隊兼顧安全與品質，如期完工，讓居民早日使用。

民政局表示，三民里原活動中心空間狹小且無法擴建，隨著關懷據點、水患自主防災社區及在地生態走讀等活動推展，使用需求日增。里長陳和志積極推動，市府配合鹽行國中重劃區取得合適用地，推動新活動中心興建，改善公共空間不足問題。

市府指出，永康區除三民里活動中心外，網寮里、蔦松里及二王、三合、五王里聯合活動中心也已陸續動土，西橋里及甲頂里活動中心則由區公所辦理設計。市府將持續盤點各里公共空間需求，逐步完善基層建設。

南市府興建永康三民里活動中心，兼具社區活動、長者關懷、水患自主防災功能。市長黃偉哲：完善地方公共服務。圖／市府提供

南市府興建永康三民里活動中心，兼具社區活動、長者關懷、水患自主防災功能。市長黃偉哲：完善地方公共服務。圖／市府提供