台南鐵路地下化通車 接送、搭公車注意！周邊道路16、17日管制

台南市區鐵路地下化第一階段17日通車，交通部16日舉辦通車入厝典禮，17日接續舉辦通車市集，成大商圈也推出串聯活動。台南市交通局宣布，16日上午9時至17日深夜12時，大學路西段部分路段雙向封閉；16日下午5時至晚間8時30分，前鋒路部分路段也將實施人車管制，提醒民眾提前改道，並預留交通時間。

交通局長王銘德表示，配合通車入厝典禮會場布置，大學路西段前鋒路至育樂街路段，16日上午9時起雙向封閉。當天下午5時至晚間8時30分，前鋒路小東路至大學路西段路段禁止人車通行；大學路西段至民族路一段路段則禁止汽車進入，但行人、機車仍可通行，計程車可下客。

為減少旅客不便，主辦單位將安排接駁專車，往返台南車站臨時後站前鋒路與民族路一段、前鋒路口。由於16日適逢周五下班尖峰時段，通勤及返鄉人潮可能增加，建議搭乘火車或接送親友的民眾提早出門，也可改由北門路進出台南車站。

交通局指出，17日通車市集期間，大學路西段前鋒路至育樂街66巷口路段持續封閉，前鋒路則恢復通行。市集晚間8時結束後將進行場地復原，大學路西段最遲於17日深夜12時恢復通車。

因大學路西段封閉時間較長，東往西車流建議提前由勝利路改道，往北可改走小東路，往南可改走東寧路。若需接送台鐵旅客，主辦單位規畫臨時下客區，16日設於大學路西段與育樂街口前，17日移至大學路西段與育樂街66巷口前，旅客下車後可步行往西前往台南車站後站；需要接載旅客的車輛，則建議改由北門路前站出入口接送。

公車部分，受大學路西段封閉影響，70路、77路、902路及111路共4條路線的部分站位將無法停靠，包括成功大學站、小東路站、香格里拉飯店站及成大光復校區站，實際受影響站位依各路線行經情形而定。民眾可改至鄰近站位搭乘，詳細資訊可至「大台南公車」網站查詢：https://2384.tainan.gov.tw/NewTNBusWeb/。

停車方面，除周邊停車場及路邊停車格外，活動期間勝利路自成大游泳池至台南一中游泳池前方人行道，公告開放機車停放；17日下午4時至晚間9時，台南一中也將開放校園空間供汽機車停放。

交通局表示，活動期間將由大台南智慧交通中心監看周邊重要路段交通狀況，並與警察局、交通大隊保持聯繫，視車流情形啟動區域交通協控及調整號誌，疏解車潮。

台南鐵路地下化通車周邊道路管制，公車改道及停車資訊。圖／台南市交通局提供

台南鐵路地下化通車周邊道路管制，公車改道及停車資訊。圖／台南市交通局提供

台南鐵路地下化通車周邊道路管制，公車改道及停車資訊。圖／台南市交通局提供

台南鐵路地下化通車周邊道路管制，公車改道及停車資訊。圖／台南市交通局提供

台南鐵路地下化通車周邊道路管制，公車改道及停車資訊。圖／台南市交通局提供

台南鐵路地下化通車周邊道路管制，公車改道及停車資訊。圖／台南市交通局提供