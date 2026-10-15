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雲林媒體自我提升專業技能 請專家授課研習AI跟上時代

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林新聞職業工會邀請數位應用專家張錫輝，為雲林媒體工作者授課研習AI，強化數位製作的專業技能。圖／雲林新聞職業工會提供
雲林新聞職業工會邀請數位應用專家張錫輝，為雲林媒體工作者授課研習AI，強化數位製作的專業技能。圖／雲林新聞職業工會提供

為趕上AI時代，雲林新聞職業工會舉辦115年勞工教育研習，昨邀集會員與媒體工作者參與，課程聚焦AI數位應用、媒體數位化趨勢、勞工權益及採訪實務等，協助媒體從業人員掌握新科技與產業變化，提升專業能力。

該研習由雲林縣政府指導，並獲台塑企業、大同醬油支持，邀請AI數位應用專家張錫輝、雲林之聲陳獻堂、資深記者許麗秀及才藝工會總幹事陳昌毅等人授課，內容涵蓋AI工具應用、媒體採訪要領、新聞稿撰寫與發布、電子報經營、勞工災害權益與給付等，並分享影音製作等實務經驗。

工會理事長蘇智勇表示，面對媒體快速數位化，新聞工作者除了精進採訪、寫作等基本功，也須熟悉AI及影音等新興工具，同時了解勞動法令及自身權益，才能因應工作環境變化，感謝企業及授課講師的支持，希望會員將研習所學運用於工作，提升新聞報導的專業與深度。

台塑企業麥寮管理部副總經理蔡建樑表示，媒體肩負傳遞資訊及促進社會良善發展的責任，面對數位媒體快速變化，從業人員更須掌握新媒體特性及新聞發布方式，企業樂見透過研習提升專業素養。

西螺大同醬油經理曾士豐也說，現今人手一機，都能透過手機發布訊息，新聞傳播更加快速多元，專業媒體更應兼顧公正、客觀、深度與廣度，透過研習交流提升媒體工作品質。

雲林記者公會理事長陳信利（左）感謝前校長張錫輝，為雲林媒體工作者授課研習AI，提升專業技能。圖／雲林新聞職業工會提供
雲林記者公會理事長陳信利（左）感謝前校長張錫輝，為雲林媒體工作者授課研習AI，提升專業技能。圖／雲林新聞職業工會提供

雲林新聞職業工會邀請數位應用專家張錫輝，為雲林媒體工作者授課研習AI，強化數位製作的專業技能。圖／雲林新聞職業工會提供
雲林新聞職業工會邀請數位應用專家張錫輝，為雲林媒體工作者授課研習AI，強化數位製作的專業技能。圖／雲林新聞職業工會提供

雲林新聞職業工會理事長蘇智勇（左）感謝前校長張錫輝，為雲林媒體工作者授課研習AI，提升專業技能。圖／雲林新聞職業工會提供
雲林新聞職業工會理事長蘇智勇（左）感謝前校長張錫輝，為雲林媒體工作者授課研習AI，提升專業技能。圖／雲林新聞職業工會提供

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