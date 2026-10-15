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迎接新站啟用！你曬出與台南車站合照 成大商圈給優惠

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南火車站迎來歷史時刻，成大商圈舉辦「新站啟程 好康同行」串聯商圈及周邊店家推出好康優惠。圖／成大商圈提供
台南火車站迎來歷史時刻，成大商圈舉辦「新站啟程 好康同行」串聯商圈及周邊店家推出好康優惠。圖／成大商圈提供

台南火車站鐵路地下化及新站將在10月17日啟用，迎接歷史性時刻，成大商圈發展協會在 17日推出「新站啟程 好康同行」商圈串聯活動，邀集周邊特色店家共同響應。活動當日民眾只要出示與台南火車站合照的照片，即可至參與店家享有餐飲、購物、生活服務等限定優惠，邀請市民朋友一起見證台南城市交通發展的重要時刻，也走進車站周邊感受商圈的新活力。

隨著鐵路地下化及台南新站啟用，過去因鐵道形成的都市空間分隔逐步被打開，車站東、西兩側生活圈也將迎來新的連結。緊鄰台南火車站的成大商圈，涵蓋育樂街、大學路、勝利路、前鋒路等區域，除了是學生與在地居民熟悉的生活圈，更承載許多台南人的求學與青春記憶。

此次「新站啟程 好康同行」串聯商圈及周邊店家，優惠橫跨餐飲、咖啡、烘焙、書店、眼鏡、機車、印刷輸出及休閒娛樂等不同業態，包括餐點折扣、消費加贈、麵包買五送一、鏡框5折、海報輸出9折，以及抽日本來回機票等多項好康，讓民眾在參與通車盛會之餘，也能順道走進周邊街區消費、用餐及探索特色店家，優惠資訊可上成大商圈FB粉專查詢。

台南市成大商圈發展協會理事長吳俋德表示，台南新站啟用對商圈而言不只是交通環境的改變，更象徵車站與周邊街區關係重新連結的重要起點。希望透過「新站啟程 好康同行」，把通車典禮帶來的人潮進一步導入周邊店家，也讓更多外地旅客從臺南火車站出發，認識這個陪伴許多台南人成長、充滿生活記憶的街區。

成大商圈年度盛事「第11屆成大商圈萬聖嘉年華－LET’S PLAY 玩聖節」也將於10月31日至11月1日接力登場，有萬聖變裝競賽、踩街大遊行、趣味運動會、氣墊遊園地、街頭展演、音浪派對及特色市集等精彩活動。從新站啟用到萬聖嘉年華，成大商圈將以一連串活動迎接城市新風貌，邀請民眾走進街區，感受充滿活力的商圈新氣象。

台南火車站迎來歷史時刻，成大商圈舉辦「新站啟程 好康同行」串聯商圈及周邊店家推出好康優惠。圖／成大商圈提供
台南火車站迎來歷史時刻，成大商圈舉辦「新站啟程 好康同行」串聯商圈及周邊店家推出好康優惠。圖／成大商圈提供

台南 成大 火車站

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