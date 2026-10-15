嘉市議會藍營黨團書記長張秀華再提普發現金 府會是否有默契引發熱議

嘉市長黃敏惠任期即將畫下句點，市民是否有機會再領一波現金，引發關注。國民黨團書記張秀華昨天市長施政報告後，再提議普發現金，建議市府視歲計賸餘狀況，評估明年春節前再發現金回饋市民。由於張秀華去年也曾在市長施政報告後提普發3000元消費金臨時動議，獲議會通過，最後黃敏惠不僅接受提議，更加碼至6000元，今年春節前發放，這次張秀華再度出手，市長也未把話說死，府會之間是否已有默契，再度成為外界討論焦點。

去年底，張秀華在黃敏惠施政報告後，與議長陳姿妏共同提出臨時動議，建請市府普發每位市民3000元，當時獲議員附議通過。黃敏惠表示，若符合法令規定，不只3000元，普發6000元也沒問題。經市府研議相關法規及財政條件後，最後拍板每位市民發放6000元，今年春節前入帳，讓張秀華的提案從議會臨時動議，走到市府實際執行。

如今黃敏惠任內最後一次施政報告，張秀華再提普發現金構想，建議若115年度歲計賸餘充裕，可在最後一次追加減預算時，評估春節前每位市民再發1000元。黃敏惠答詢時表示，可以衡量財政狀況，進一步了解並研議，但仍須綜合財政條件審慎評估。

張秀華表示，提議普發現金，不是市府編列65歲以上長者千元春節敬老禮金，而是將財政成果回饋市民。她認為，物價持續上漲，民眾生活負擔加重，若財政許可，普發現金可減輕民眾壓力，也能刺激消費、活絡地方經濟。

去年張秀華提案後，黃敏惠表態支持研議，最後將金額由3000元加碼至6000元；如今張秀華再提普發現金，黃敏惠同樣沒有直接否決，僅表示要衡量財政狀況，難免讓外界聯想，這是否已形成國民黨議會黨團與市府之間的政策默契，或只是議員提出建議、市府依法評估的正常府會互動。

對於外界揣測，張秀華強調，提議事前並未與市長討論，發放金額也應交由市府依財政條件盤算。市府指出，歲計賸餘待核算，普發現金須符合預算法規定。去年一次提案，最後普發6000元；今年再度提議，市長保留研議空間。府會究竟是否已有默契，現階段尚無證據證實，但這段前後呼應的過程，已讓黃敏惠卸任前是否再送市民紅包，成為市政話題焦點。