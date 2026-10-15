高鐵嘉義站聯外軌道還要等　BRT公車尖峰增班年底前兌現

嘉義市爭取高鐵嘉義站聯外軌道建設逾21年，成為市長選戰話題。市長黃敏惠昨天到行政院與院長卓榮泰協商，民進黨市長參選人立委王美惠及交通部長陳世凱參與會議，其中，BRT增班有共識，優先落實交通改善；嘉義區監理所上午接獲公路局指示，與嘉義客運研商增班方案公告，年底前上路。

BRT增班有明確推動方向。嘉市府統計，高鐵嘉義站全年進出人次已達636萬人次，但BRT每日運量不到5000人，現有運輸服務無法滿足持續增加的旅運需求。BRT啟用至今超過18年，是全國第一條公車捷運示範路線，串聯高鐵嘉義站與台鐵嘉義站，由嘉義客運經營，停靠嘉義縣市共18個站點，其中嘉義市10站、嘉義縣8站。

民進黨嘉縣長參選人、立委蔡易餘，爭取交通部BRT尖峰時段加開高鐵嘉義站往返嘉市班車，縮短旅客候車通勤時間。蔡易餘日前召集嘉義區監理所與嘉義客運協調增班。嘉義客運表示，目前BRT共有3條路線，每天行駛114班次，年運量約100萬人次。業者評估，現有車輛與營運能力仍有增班空間，計畫已提報嘉義區監理所，須解決增班經費及行政程序，經費到位加速實施，增班上午6時至9時，下午3時至晚間8時通勤尖峰。

BRT具備低底盤公車、專用車道、即時通訊等部分公車捷運特色，卻缺乏車外收費與號誌優先等機制，實際運輸效率有改善空間。對於每天往返高鐵站與嘉義市區的通勤族及旅客而言，增班是短期可望見效的措施；至於等待超過21年跨嘉義縣市輕軌，仍有路線、財務及中央地方分工等關卡待突破。從短期BRT增班到軌道建設，嘉義高鐵聯外交通進入中央地方協商。面對地方期待交通建設，BRT何時增班、軌道可行性修正計畫研究何時完成，將受民意檢視。