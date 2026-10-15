聽新聞
0:00 / 0:00

藍營爭取 高鐵雲林站明年有望增班

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡昨（14）日發表「雲林全域智慧交通」政策白皮書，提出十大交通行動，涵蓋高鐵增班與晚間接駁、高鐵快線、共乘小黃、幸福巴士2.0、公共自行車及智慧交通整合。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡昨（14）日發表「雲林全域智慧交通」政策白皮書，提出十大交通行動，涵蓋高鐵增班與晚間接駁、高鐵快線、共乘小黃、幸福巴士2.0、公共自行車及智慧交通整合。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡昨發表「雲林全域智慧交通」政策白皮書，曝光日前與立委丁學忠爭取高鐵雲林站增班，獲承諾明年七月調整班表時納入考量；民進黨參選人劉建國為推動醫療照護產業園區，今將成立醫師後援會。

張嘉郡提出高鐵雲林站增班的構想，離峰時段維持每兩小時三班，尖峰則希望提升至每半小時一班，減少旅客錯過班次後的候車時間，高鐵董事長史哲答應表示，高鐵新購的十二組列車將陸續交車，未來採取「交車幾列、投入幾列」方式逐步增加運能，盼雲林站班表朝比照嘉義站的目標調整。

張嘉郡發表政策白皮書，共提出十大交通行動，除了高鐵增班，公車也跟著加班，將優先檢討「二○二元長－高鐵」、「三○一高鐵－北港」等路線，研議延長服務時間，並新規畫四大高鐵快線廊帶，針對晚間及離峰時段需求較分散的地區，擬推出預約式共乘計程車「高鐵小黃」，偏鄉交通則以「幸福巴士二點○」滿足就醫、就學需求。

劉建國提出打造雲林的醫療照護產業園區，須結合醫事專業、社區照護、長照機構與相關產業，他前天成立醫事團體後援會，串聯中華民國驗光師全國聯合會等逾廿個醫事團體。預計今再成立醫師後援會，醫師後援會長是國健署前署長吳昭軍。

高鐵 藍營 雲林 張嘉郡

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

劉建國串聯醫界再提雲林健康園區 張嘉郡、韓國瑜贈匾公益團體

嘉義高鐵聯外軌道等21年有進展 卓榮泰支持BRT增班藍線輕軌擴大評估

虎尾高鐵特區斥1.6億建非營利幼兒園 今啟用已有近70名幼生就讀

搭AI供應鏈搶廠潮 近高鐵台中逾8,500坪工業土地11月25日公開標售

相關新聞

藍營爭取 高鐵雲林站明年有望增班

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡昨發表「雲林全域智慧交通」政策白皮書，曝光日前與立委丁學忠爭取高鐵雲林站增班，獲承諾明年七月調整班表時納入考量；民進黨參選人劉建國為推動醫療照護產業園區，今將成立醫師後援會。

政院支持 嘉義高鐵聯外交通達成3共識

嘉義高鐵聯外軌道建設爭取超過廿一年，終於有進展。嘉義市長黃敏惠昨親率市府團隊赴行政院，與行政院長卓榮泰討論交通建設需求，會中達成三項結論，包括支持ＢＲＴ增班、修正嘉義市藍線輕軌可行性研究路線並擴大延伸評估，待可行性研究通過後，由中央與地方進行財務專案協商。

廣角鏡／風災損數千棵 嘉大老樹重生

去年七月丹娜絲颱風重創嘉義大學蘭潭校區，造成約四二四○棵樹木倒伏，校方將受損的桃花心木、柚木加工再利用，製成木桌、椅子等六十五件家具，擺放於校園公共空間；校長林翰謙說，老樹能以不同形式繼續陪伴師生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。