藍營爭取 高鐵雲林站明年有望增班

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡昨發表「雲林全域智慧交通」政策白皮書，曝光日前與立委丁學忠爭取高鐵雲林站增班，獲承諾明年七月調整班表時納入考量；民進黨參選人劉建國為推動醫療照護產業園區，今將成立醫師後援會。

張嘉郡提出高鐵雲林站增班的構想，離峰時段維持每兩小時三班，尖峰則希望提升至每半小時一班，減少旅客錯過班次後的候車時間，高鐵董事長史哲答應表示，高鐵新購的十二組列車將陸續交車，未來採取「交車幾列、投入幾列」方式逐步增加運能，盼雲林站班表朝比照嘉義站的目標調整。

張嘉郡發表政策白皮書，共提出十大交通行動，除了高鐵增班，公車也跟著加班，將優先檢討「二○二元長－高鐵」、「三○一高鐵－北港」等路線，研議延長服務時間，並新規畫四大高鐵快線廊帶，針對晚間及離峰時段需求較分散的地區，擬推出預約式共乘計程車「高鐵小黃」，偏鄉交通則以「幸福巴士二點○」滿足就醫、就學需求。

劉建國提出打造雲林的醫療照護產業園區，須結合醫事專業、社區照護、長照機構與相關產業，他前天成立醫事團體後援會，串聯中華民國驗光師全國聯合會等逾廿個醫事團體。預計今再成立醫師後援會，醫師後援會長是國健署前署長吳昭軍。