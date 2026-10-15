政院支持 嘉義高鐵聯外交通達成3共識

嘉義高鐵聯外軌道建設爭取超過廿一年，終於有進展。嘉義市長黃敏惠昨親率市府團隊赴行政院，與行政院長卓榮泰討論交通建設需求，會中達成三項結論，包括支持ＢＲＴ增班、修正嘉義市藍線輕軌可行性研究路線並擴大延伸評估，待可行性研究通過後，由中央與地方進行財務專案協商。

黃敏惠表示，高鐵聯外軌道是中央在高鐵興建之初，對嘉義地區的歷史承諾。隨著國家科技產業版圖向南延伸，嘉義科學園區逐步發展，嘉義已成為國家產業布局的重要一環，完善的交通建設不僅攸關大嘉義區域發展，也是支撐科技產業進駐與人才生活的關鍵。

她指出，嘉科未來發展可望比照新竹科學園區及南部科學園區。嘉義市也是中央「大南方新矽谷」計畫的重要起點，面對產業發展與人口移動需求，交通建設須超前部署，盼中央加速推動高鐵聯外軌道。

此次會議針對市府提出的短、中、長期訴求，形成三項具體方向。首先，行政院支持嘉義ＢＲＴ增班、提升接駁效能，並請交通部盡速落實；其次，嘉義市藍線輕軌可行性研究將修正路線規畫，並擴大延伸評估範圍，使路網更符合地方產業發展及交通需求；第三，待可行性研究通過後，再由中央與地方就建設經費分擔進行專案協商。

市府表示，高鐵聯外軌道不只是一條交通路線，更是串聯大嘉義生活圈、促進區域均衡發展及支撐國家科技產業的重要基礎。此次行政院會議雖已就接駁運能、路線評估及財務協商建立後續方向，實際建設仍有待可行性研究及經費協商等程序推進。